Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

59,70 EUR -0,67% (29.11.2022, 10:50)



XETRA-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

59,75 EUR -0,99% (29.11.2022, 10:35)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von über 115 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im TecDAX sowie im SDAX gelistet. (29.11.2022/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) unter die Lupe.Die Aktie von SMA Solar habe zuletzt ordentlich zugelegt. Eine angehobene Prognose sowie die sehr guten Aussichten für die Solarbranche hätten die Papiere beflügelt. Das Chartbild habe sich dementsprechend deutlich aufgehellt. Sogar ein neues Kaufsignal bahne sich an. So sehe die Lage jetzt im Detail aus.Die stark volatile Aufwärtsrally bei SMA Solar-Aktie habe im Sommer eine kurze Verschnaufpause eingelegt. Währenddessen habe sie bis knapp unter die 200-Tage-Linie bei 42,50 Euro korrigiert. Schnell habe sich der Titel aber von dort aus v-förmig erholt und sich bis an den Widerstand am Verlaufshoch bei 61 Euro zurückgekämpft.Ein Sprung über diese Hürde würde dabei ein frisches Kaufsignal auslösen. Infolgedessen wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich die Rally fortsetze und die Aktie Kurs auf die Hürde am 2021er Hoch bei 71,80 Euro nehme.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: