Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 125 GW in über 190 Ländern installiert. Mit von SMA verkaufter Solar-Wechselrichter-Leistung in den vergangenen 20 Jahren konnten rund 63 Mio. Tonnen CO2e vermieden werden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (24.07.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Die Aktie des Spezialisten für Wechselrichter in Photovoltaikanlagen verliere am Montag mehr als drei Prozent. Der Titel sei nun bereits seit mehreren Tagen charttechnisch überverkauft, nachdem er im Zuge einer Kurssenkung von Exane BNP Paribas gut ein Fünftel seines Unternehmenswerts verloren habe.Die SMA Solar-Aktie nähere sich Ihrem März-Hoch bei 83,45 Euro. Zuvor habe sie nach ihrem Juli-Hoch bei 112,80 Euro einen deutlichen Rückgang verzeichnet und sei unter die 90-Euro-Marke gefallen. Der Auslöser sei eine Abstufung seitens Exane BNP Paribas von "outperform" auf "neutral" mit einem Kursziel von 115 EUR gewesen.Nach dem starken Abverkauf zeige der Stochastik-Indikator nun an, dass der Solar-Titel überverkauft sei. Auch wenn der Indikator noch kein Kaufsignal ausgelöst habe, sei dennoch eine baldige Trendumkehr wahrscheinlich.Voraussetzung dafür sei jedoch, dass der Support am März-Hoch halte. In diesem Fall läge das nächste Ziel am Juni-Hoch bei 90,70 Euro. Danach wäre der Weg zum GD50 bei etwa 95,80 Euro frei.Anleger können mit einer baldigen Gegenbewegung rechnen, so David Schenk. (Analyse vom 24.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: