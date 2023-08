Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar- und Batterie-Wechselrichtern, ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen und Speichersysteme aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen sowie Ladelösungen für Elektrofahrzeuge und Power-to-Gas-Anwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 130 GW in über 190 Ländern installiert. Mit von SMA verkaufter Solar-Wechselrichter-Leistung in den vergangenen 20 Jahren konnten rund 63 Mio. Tonnen CO2e vermieden werden. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.700 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt.



Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im MDAX sowie im TecDAX gelistet. (22.08.2023/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.SMA Solar ringe nach der Vorlage eines durchwachsenen Halbjahresberichtes vor knapp zwei Wochen um eine Bodenbildung, die Abwärtsdynamik verliere spürbar an Tempo. Reiche das bereits für eine Trendwende oder sollten Anleger die Aktie weiter meiden?Nach einem für die Aktie starken ersten Halbjahr würden sich die Sommermonate für SMA Solar bislang durchwachsen präsentieren. Seit dem im Juli gescheiterten Versuch, das im Mai erzielte Jahreshoch zu übertreffen, korrigiere das Papier. Das so entstandene Doppel-Top habe bislang zu einem Kurseinbruch von etwa einem Drittel geführt.Einen weiteren Rückschlag hätten Anleger nach Veröffentlichung des jüngsten Halbjahresberichtes hinnehmen müssen. Zwar hätten sich die Geschäfte im zweiten Quartal in guter Verfassung gezeigt, das Unternehmen habe jedoch beim Gewinn gepatzt und auch beim Ausblick nicht so richtig überzeugen können. Die Folge seien zweistellige Kursverluste und ein Rücksetzer bis an die Horizontalunterstützung bei 70 Euro gewesen. Von hieraus sei ein erster Rebound gelungen, dem aber weitere Abgaben gefolgt seien.In den vergangenen drei Tagen hatbe SMA Solar im Bereich von 73 Euro leicht zulegen können. Mit Blick auf den Kurschart bleibe ein erneuter Test der Unterstützung bei 70 Euro allerdings die wahrscheinlichste Variante, auch weil das Kaufinteresse, abzulesen an den Handelsumsätzen, überschaubar gewesen sei.Da die technische Indikation dem Kursverlauf gefolgt sei und neue Tiefs markiert habe, würden diese als bestätigt gelten. Divergenzen, die eine baldige Trendwende anzeigen könnten, seien noch keine in Sicht. Geringfügige Entspannung liefere bislang nur die marginale Erholung von RSI und MACD. Die aber lade noch kaum dazu ein, gekauft zu werden. Ungeduldige Anleger, die fürchten würden, SMA Solar könnte darauf verzichten, noch einmal seine Unterstützung zu testen, sollten vor einem Einstieg wenigstens den Sprung des MACD über die Signallinie abwarten und hoffen, dass es diesem gelinge, neue Stärke aufzubauen.Das Abwärtsmomentum in der Aktie von SMA Solar habe in den vergangenen Tagen nachgelassen, das technische Gesamtbild bleibe jedoch weiter stark angeschlagen, weswegen an einem Einstieg interessierte Anleger weiter auf einen erneuten Test der Unterstützung bei 70 Euro warten sollten, so Max Gross vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link