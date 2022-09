Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von SLM Solutions befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) mit Sitz in Lübeck, Deutschland, ist ein weltweit führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Unternehmen entwickelt und produziert 3D-Druckmaschinen und integrierte Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. (02.09.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die japanische Nikon Corporation wolle SLM Solutions für 20 Euro je Aktie übernehmen. Der Angebotspreis entspreche einer Prämie von 83,7 Prozent gegenüber dem volumengewichteten Xetra-Durchschnittskurs der SLM-Aktie der vergangenen drei Monate. Die SLM-Großaktionäre würden mitziehen und auch das SLM-Management begrüße das Angebot für die Real-Depot-Aktie.Nikon, ein weltweit tätiger Vorreiter im Bereich für optische Technologielösungen, habe außerdem angekündigt, ein separates öffentliches Angebot für den Erwerb bestimmter von SLM emittierter Wandelschuldverschreibungen abzugeben. Der gesamte Transaktionswert belaufe sich damit auf 622 Millionen Euro.Die SLM-Großaktionäre - Elliott International, L.P., ENA Investment Capital LLP und der SLM-Gründer Hans-Joachim Ihde - würden die Transaktion vollumfänglich unterstützen und hätten unwiderrufliche Vereinbarungen mit Nikon über die jeweils gehaltenen Aktien und Wandelschuldverschreibungen an SLM abgeschlossen. Darüber hinaus habe die Bieterin mit SLM eine Bezugsvereinbarung geschlossen. Dementsprechend habe sich Nikon bereits 61,1 Prozent des gesamten Aktienkapitals von SLM auf vollständig verwässerter Basis gesichert. Das Übernahmeangebot sei an keine Mindestannahmeschwelle gebunden. Vorstand und Aufsichtsrat von SLM würden das Übernahmeangebot begrüßen und unterstützen.Die Geduld mache sich bezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten betrage 18 Euro. Der "Aktionär"-Hot-Stock und Real-Depot-Wert springe kräftig an. Anleger können das Angebot annehmen oder die Aktie im Bereich von 20 Euro aktiv am Markt verkaufen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link