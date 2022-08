Tradegate-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

12,80 EUR +2,07% (03.08.2022, 13:54)



XETRA-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

12,66 EUR +1,28% (03.08.2022, 12:36)



ISIN SLM Solutions-Aktie:

DE000A111338



WKN SLM Solutions-Aktie:

A11133



Ticker-Symbol SLM Solutions-Aktie:

AM3D



Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) mit Sitz in Lübeck, Deutschland, ist ein weltweit führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Unternehmen entwickelt und produziert 3D-Druckmaschinen und integrierte Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. (03.08.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) unter die Lupe.Beim SLM Solutions hätten zuletzt die viel zitierten Schnäppchenjäger zugegriffen. Nach dem Plus von 40% habe die Aktie aber noch Luft nach oben. Denn die fundamentalen Aussichten für den Lübecker 3D-Druck-Spezialisten seien nicht schlecht und das sollten die anstehenden Zahlen belegen. Die Auftragsbücher dürften sich weiter gefüllt haben. Sollte sich der jüngste Aufwärtstrend der SLM Solutions-Aktie verfestigen und die Kennzahlen passen, dann seien noch höhere Kurse möglich. Hier müsse aber auch der Gesamtmarkt mitspielen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.08.2022)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Folgende Aktien, die in diesem Video besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR: K+S, SLM Solutions, Ernst Russ. HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SLM Solutions-Aktie: