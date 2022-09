Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SLM Solutions-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

19,66 EUR +72,46% (02.09.2022, 12:40)



XETRA-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

19,70 EUR +72,81% (02.09.2022, 12:26)



ISIN SLM Solutions-Aktie:

DE000A111338



WKN SLM Solutions-Aktie:

A11133



Ticker-Symbol SLM Solutions-Aktie:

AM3D



Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) mit Sitz in Lübeck, Deutschland, ist ein weltweit führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Unternehmen entwickelt und produziert 3D-Druckmaschinen und integrierte Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. (02.09.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ein Übernahmeangebot habe den Aktionären von SLM Solutions am Freitag einen Kurssprung beschert. Die Papiere des 3D-Druck-Spezialisten seien um rund 73 Prozent nach oben gesprungen. Sie hätten sich damit bis auf wenige Cent dem 20 Euro hohen Barangebot des japanischen Optoelektronik-Konzerns Nikon genähert, der einen weltweit führenden Anbieter für 3D-Metalldruck formen wolle. Im Real-Depot seien die Gewinne bereits eingestrichen worden.SLM Solutions sei bereits vor einigen Jahren Ziel eines großen Konzerns gewesen: 2016 sei die geplante Übernahme des Lübecker 3D-Druck-Spezaialisten durch den US-Konzern General Electric jedoch an der Mindestannahmehürde gescheitert, nachdem der US-Investor Paul Singer seine Anteile nicht angedient habe.Nikon habe dieses Mal mehr Glück: Singers Hedgefons Elliott International gehöre zu jenen Großinvestoren, die laut Mitteilung bereits unwiderrufliche Vereinbarungen über die Abgabe ihrer Anteile getroffen hätten. Auch die Großaktionäre L.P., ENA Investment Capital LLP und SLM-Gründer Hans-Joachim Ihde hätten bereits zugesagt.Ob längerfristig investierte Anleger mit der Offerte sofort zufrieden seien, könnte derweil auch fraglich sein: Die 2021 im Jahresverlauf gezahlte Spanne reiche von 15 bis knapp 25 Euro, Anfang 2018 seien auf Rekordniveau sogar fast 50 Euro gezahlt worden. 2014 habe der Ausgabepreis beim Börsengang 18 Euro betragen. Investoren der ersten Stunde könnten nach vielen Jahren also nur wenig Profit aus dem nun vorgelegten Angebot ziehen.Für den "Aktionär" sei die SLM-Aktie immer eine heiße Wette gewesen, die nun mit einem Paukenschlag aufgehe. Im Mai 2022 sei der Hot-Stock zuletzt bei Kursen um 9,88 Euro vorgestellt worden. Damit könnten Anleger nun einen Gewinn von rund 100 Prozent einstreichen. Im Real-Depot sei die Position heute früh nach dem satten Kurssprung ebenfalls versilbert worden. Die nächste Transaktion werde das vermutlich bereits Anfang der kommenden Woche geben. (Analyse vom 02.09.2022)Mit Material von dpa-AFX