Kurzprofil SLM Corp.:



SLM Corporation (Sallie Mae) (ISIN: US78442P1066, WKN: 932543, Ticker-Symbol: SM1, NASDAQ-Symbol: SLM) ist ein privates US-Finanzinstitut, das sich auf Studienfinanzierung und zugehörige Dienstleistungen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine große Anzahl zielgruppenspezifischer Produkte wie private Studien-Kredite, eine Suchfunktion für Stipendien, Tools zur Finanzierungsplanung des Studiums, diverse Versicherungen, eine Kreditkarte und Banking Services im Internet an. (04.01.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



New York (www.aktiencheck.de) - SLM-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die SLM-Aktie (ISIN: US78442P1066, WKN: 932543, Ticker-Symbol: SM1, NASDAQ-Symbol: SLM) von "overweight" auf "neutral" herab.Zu Beginn des Jahres 2024 sollten die Anleger nach Ansicht der Analysten eine "defensivere Positionierung" im Konsumfinanzierungssektor einnehmen. Dies sei eine Umkehrung der optimistischen Prognose des Unternehmens im Jahr 2023, die auf der Annahme beruht habe, dass der Markt "die am stärksten erwartete/vorhergesehene Konjunkturabschwächung seit Generationen" vollständig einkalkuliere. Da sich die Multiplikatoren wieder den historischen Normen angenähert hätten, sei J.P. Morgan der Ansicht, dass die Risiko-/Ertragsaussichten für diesen Bereich weniger überzeugend seien. Die finanziellen Aussichten von SLM würden nun vollständig in die Bewertung der Aktie einfließen.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen die SLM-Aktie von "overweight" auf "neutral" zurück. Das Kursziel werde von 18,00 auf 20,00 USD angehoben. (Analyse vom 04.01.2024)Börsenplätze SLM-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs SLM-Aktie:16,90 EUR -3,43% (04.01.2024, 08:03)