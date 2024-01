Börsenplätze SIXT St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SIXT St.-Aktie:

90,55 EUR -1,63% (17.01.2024, 09:07)



XETRA-Aktienkurs SIXT St.-Aktie:

91,90 EUR -2,29% (16.01.2024, 17:35)



ISIN SIXT St.-Aktie:

DE0007231326



WKN SIXT St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol SIXT St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil SIXT SE:



Die SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auf der Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert.



SIXT ist in mehr als 100 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen steht für konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, einen hohen Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Im Jahr 2022 erreichte der SIXT-Konzern nach vorläufigen Zahlen einen Rekord-Konzerngewinn vor Steuern von 550 Mio. Euro und eine deutliche Steigerung des Konzernumsatzes auf 3,07 Mrd. Euro. Die SIXT SE ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). (17.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SIXT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie der SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.SIXT wolle bei Stellantis ( ISIN NL00150001Q9 WKN A2QL01 ) in den nächsten drei Jahren bis zu 250.000 Fahrzeuge für seine Vermietflotte in Europa und Nordamerika kaufen. Habe dem Vernehmen nach einen Gesamtwert von mehreren Milliarden Euro. Mit der Vereinbarung wolle der Mobilitätsdienstleister seine Wachstumsstrategie beschleunigt vorantreiben. Erste Auslieferungen "in signifikantem Umfang" sollten bis Ende März erfolgen."Wir planen nicht, Stellantis-Fahrzeuge als Alternative zu kaufen, sondern als Ergänzung zu den Fahrzeugen anderer Hersteller", heiße es aus der Pullacher Konzernzentrale. Die Flotte bestehe weiterhin aus vielen Fahrzeugen anderer Hersteller - mit einem hohen Anteil von BMW, Mercedes-Benz und Audi.Stellantis habe seinen Sitz im niederländischen Hoofddorp. Der fünftgrößte Autohersteller der Welt, zudem unter anderem Marken wie Alfa Romeo, Citroën, Peugeot, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Chrysler und Opel gehören würden, solle SIXT Stadtautos, SUVs und Vans mit allen Antriebsarten liefern. Stellantis-Chef Carlos Tavares habe gesagt, mit den Mietautos könnten Kunden die neuesten Modelle des Autobauers erleben.Die SIXT-Mietautoflotte habe im vergangenen Herbst aus rund 190.000 Fahrzeugen bestanden. Die durchschnittliche Haltedauer habe im Schnitt deutlich unter einem Jahr gelegen - bei Stellantis-Fahrzeugen dürfte sie zwischen sieben und acht Monaten liegen, habe ein SIXT-Sprecher gesagt. Nach Ablauf wolle Stellantis die große Mehrheit der Fahrzeuge zurückkaufen.Analysten würden im laufenden Jahr bei einer Umsatzsteigerung auf 3,78 Milliarden Euro (2023e: 3,6 Milliarden Euro) und einem EBT von rund 540 Millionen Euro (2023e: 480 Millionen Euro) unter dem Strich einen Gewinn je Aktie von 8,50 Euro erwarten. Daraus würde ein günstiges KGV von 11 resultieren.Nachdem die Aktie zuletzt auf ein attraktives Bewertungsniveau zurückgekommen ist, könnte der Titel mit den neuen Fahrzeugen in der Flotte, einer erfolgreichen US-Markteroberung und einer anhaltend positiven operativen Entwicklung wieder nachhaltig auf die Überholspur wechseln - und wieder dreistellige Notierungen ansteuern, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zu SIXT in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link