Börsenplätze SIXT St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SIXT St.-Aktie:

122,50 EUR +3,38% (03.08.2022, 13:43)



XETRA-Aktienkurs SIXT St.-Aktie:

123,10 EUR +4,23% (03.08.2022, 13:29)



ISIN SIXT St.-Aktie:

DE0007231326



WKN SIXT St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol SIXT St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil SIXT SE:



Die SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auf der Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert.



SIXT ist in über 100 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen steht für konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, einen hohen Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Im Jahr 2021 erreichte der SIXT-Konzern nach vorläufigen Zahlen signifikante Markanteilsgewinne sowie ein neues Rekordergebnis, welches sich auf einen Umsatz von 2,28 Mrd. Euro und einen Konzerngewinn vor Steuern von 442,2 Mio. Euro beläuft - trotz der seit 2020 anhaltenden COVID-19-Pandemie. In der Dekade zuvor, von 2009 bis 2019, verdoppelte der SIXT-Konzern seinen Umsatz. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de (03.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SIXT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie der SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Der letzte Pessimist gebe seine Verkaufsempfehlung auf. Folge: Die SIXT-Aktie wechsele auf die Überholspur. Christian Obst von der Baader Bank habe die Stammaktie von "reduce" auf "add" hochgestuft. Der Analyst halte ein Investment in SIXT als "einen führenden Mobilitätsanbieter" mittlerweile für attraktiv. In den USA werde der "Fußabdruck" des Autovermieters größer und das sollte neue Investoren anziehen, so der Experte. Sein von 148,70 auf 140,00 Euro gesenktes Kursziel habe Obst mit einem von 20 auf 18 gesunkenen KGV begründet und damit, dass seine Schätzungen nun bis 2024 gingen.Für "Aktionär"-Leser komme diese Einschätzung nicht überraschend. Die Expansion in die USA biete weiteres Wachstumspotenzial. SIXT habe seine Position während der Covid-Pandemie bei den privaten Kunden deutlich verbessert. Der Mobilitätsdienstleister sei mittlerweile an 28 der 30 wichtigsten Flughafenstandorte präsent. Bis 2023/24 plane SIXT, seine Präsenz auf 53 Flughäfen auszuweiten. Dazu solle nun auch das Firmenkundengeschäft angekurbelt werden. Da viele US-Wettbewerber im Gegensatz zu SIXT unter einer begrenzten Fahrzeugverfügbarkeit leiden würden, habe der Pullacher Konzern gute Chancen, sich in den USA auch im Business-Segment ohne Rabatte zu etablieren.Trotz anhaltender Engpässe bei der Verfügbarkeit von Fahrzeugen dürfte SIXT am 10. August ein weiteres starkes Quartal präsentieren. Ein Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr von 43 Prozent auf 716 Millionen Euro scheine möglich. Der Gewinn vor Steuern (EBT) dürfte sogar um über 60 Prozent auf mehr als 125 Millionen Euro gestiegen sein. Daraus würde eine richtig starke EBT-Marge von 17,5 Prozent resultieren. Die aktuelle Jahresprognose für das EBT von 380 bis 480 Millionen Euro dürfte im Rahmen der Q2-Zahlen konkretisiert werden. SIXT dürfte nun das obere Ende des Zielkorridors anpeilen.Spannend werde es dann im kommenden Jahr: Unter der Annahme, dass die vorherrschende Autoknappheit bis 2023 anhalte, dürften die derzeit hohen Preise zwar zurückkommen, allerdings nicht einbrechen. Branchenkenner seien überzeugt: Angesichts der drohenden Rezession dürfte SIXT mit seinem Premium-Ansatz mit einem stärkeren Fokus auf vermögende Kunden zudem widerstandsfähiger sein als seine Wettbewerber. WKN 723133 ) nach einer Verschnaufpause wieder auf die Überholspur wechseln. Kurzfristig dürfte das aktuell starke Geschäft, die vermutlich modifizierte Prognose für 2022 und die mittelfristigen Aussichten im In- und Ausland den zuletzt eher schwachen Aktienkurs weitere Impulse geben. "Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.08.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: SIXT-Vorzugsaktien und Derivate auf SIXT befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link