XETRA-Aktienkurs SIXT St.-Aktie:

104,10 EUR -0,48% (25.08.2022, 12:27)



ISIN SIXT St.-Aktie:

DE0007231326



WKN SIXT St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol SIXT St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil SIXT SE:



Die SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auf der Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert.



SIXT ist in über 100 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen steht für konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, einen hohen Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Im Jahr 2021 erreichte der SIXT-Konzern nach vorläufigen Zahlen signifikante Markanteilsgewinne sowie ein neues Rekordergebnis, welches sich auf einen Umsatz von 2,28 Mrd. Euro und einen Konzerngewinn vor Steuern von 442,2 Mio. Euro beläuft - trotz der seit 2020 anhaltenden COVID-19-Pandemie. In der Dekade zuvor, von 2009 bis 2019, verdoppelte der SIXT-Konzern seinen Umsatz. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de (25.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SIXT: Weiteres erfolgreiches Quartal für den Autovermieter - AktienanalyseDer Autovermieter SIXT (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) blickt auf ein weiteres erfolgreiches Quartal zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dank einer anhaltend starken Nachfrage in Europa und den USA habe der Erlös zwischen April und Juni im Vergleich zum Vorjahr um fast die Hälfte auf knapp 744 Mio. Euro zugelegt. Dabei habe SIXT höhere Mietpreise verlangen können, weil Menschen nach zwei Jahren der Corona-Pandemie wieder deutlich mehr Lust auf Reisen hätten. Außerdem sei das Fahrzeugangebot am Markt nach wie vor knapp. Vor Steuern seien dem Unternehmen mit etwa 130 Mio. Euro denn auch fast zwei Drittel mehr Gewinn als im Vorjahr geblieben. Das Nachsteuerergebnis habe um knapp die Hälfte auf rund 94 Mio. Euro angezogen. "Unsere Internationalisierungsstrategie zahlt sich weiterhin aus und die Geschäftsentwicklung ist ein starker Beleg für die Robustheit unseres Unternehmens", so Co-Chef Alexander SIXT.Auch über den Sommer und im vierten Quartal rechne SIXT mit hohen Preisen und hoher Nachfrage. Der Jahresumsatz solle daher deutlich wachsen, habe das Unternehmen bestätigt. Beim Vorsteuerergebnis wolle der Vorstand nun das obere Ende von 380 bis 480 Mio. Euro schaffen - bislang sei nur die Spanne genannt gewesen. An der Börse sei die Aktie dennoch unter Druck geraten. Analysten hätten erklärt, die Zahlen seien solide, aber der Ausblick keine Überraschung mehr. SIXT habe zudem darauf hingewiesen, dass für das für die letzten Monate des Jahres erhebliche Unsicherheiten angesichts der Wirtschaftsentwicklung in Europa und den USA bestünden. Vorerst auf Seitwärtsgewinne umstellen! (Ausgabe 33/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SIXT St.-Aktie:104,40 EUR -0,29% (25.08.2022, 12:39)