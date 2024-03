Börsenplätze SIXT St.-Aktie:



Kurzprofil SIXT SE:



Die SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auf der Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert.



SIXT ist in mehr als 100 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen steht für konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, einen hohen Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Im Jahr 2022 erreichte der SIXT-Konzern nach vorläufigen Zahlen einen Rekord-Konzerngewinn vor Steuern von 550 Mio. Euro und eine deutliche Steigerung des Konzernumsatzes auf 3,07 Mrd. Euro. Die SIXT SE ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). (01.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SIXT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie der SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Trotz immenser Herausforderungen durch hohe Investitionen und einen sich abkühlenden Gebrauchtwagenmarkt für Elektrofahrzeuge, habe SIXT das vergangene Jahr mit dem zweitbesten Ergebnis in der Unternehmensgeschichte abgeschlossen. Eine Maßnahme dürften den Aktionären nicht schmecken.Im Jahr 2023 habe der Vorsteuergewinn 464,3 Millionen Euro betragen, verglichen mit 550 Millionen im Vorjahr. Der Umsatz sei um 18,1 Prozent auf 3,62 Milliarden Euro gestiegen und habe damit einen neuen Höchststand erreicht. Auch das operative Ergebnis (EBITDA) sei von zuvor 1,14 Milliarden auf 1,33 Milliarden Euro gestiegen und habe ebenfalls einen neuen Höchstwert erreicht. Alle drei Regionen hätten ein zweistelliges Wachstum verzeichnet, wobei Deutschland mit 23,6 Prozent das stärkste Wachstum verzeichnet habe, gefolgt von Nordamerika mit 18,5 Prozent und den europäischen Auslandsmärkten mit 14,3 Prozent.SIXT habe mit dem Preisverfall bei gebrauchten Elektrofahrzeugen zu kämpfen gehabt. In Deutschland seien die Preise im Laufe des vergangenen Jahres um mehr als 20 Prozent gefallen. Aufgrund dieser sinkenden Restwerte habe SIXT 2023 erhöhte Abschreibungen und Verluste in Höhe von rund 40 Millionen Euro verzeichnet. Trotz Millioneninvestitionen und einer starken Marketingkampagne sei die Nachfrage nach Elektroautos bei SIXT im Vergleich zu Verbrennern gering geblieben. Das Unternehmen schätze, dass dadurch substanzielle Umsätze entgangen seien. Ohne die beiden Effekte hätte SIXT einen neuen Rekord beim Vorsteuergewinn verzeichnet. Aufgrund der Probleme mit den Restwerten hätten die Münchner bereits am Donnerstag vor roten Zahlen im Auftaktquartal gewarnt.Seit Anfang November sei die SIXT-Aktie mit Stopp 75 Euro und Kursziel 115 Euro eine Empfehlung von "Der Aktionär" und befinde sich aktuell knapp über dem damaligen Einstiegskurs. Die Bekanntgabe der Unternehmenszahlen verbunden mit der Dividendenkürzung auf 3,90 Euro von zuvor 4,11 Euro seien vom Markt positiv aufgenommen worden. In einem freundlichen Börsenumfeld könne die Aktie knapp vier Prozent zulegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.