Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis auf Interessenkonflikte: Derivate auf Sixt St. befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze SIXT St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SIXT St.-Aktie:

128,60 EUR +6,19% (28.02.2023, 16:48)



XETRA-Aktienkurs SIXT St.-Aktie:

129,20 EUR +6,69% (28.02.2023, 16:35)



ISIN SIXT St.-Aktie:

DE0007231326



WKN SIXT St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol SIXT St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil SIXT SE:



Die SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auf der Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert.



SIXT ist in über 100 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen steht für konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, einen hohen Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Im Jahr 2021 erreichte der SIXT-Konzern nach vorläufigen Zahlen signifikante Markanteilsgewinne sowie ein neues Rekordergebnis, welches sich auf einen Umsatz von 2,28 Mrd. Euro und einen Konzerngewinn vor Steuern von 442,2 Mio. Euro beläuft - trotz der seit 2020 anhaltenden COVID-19-Pandemie. In der Dekade zuvor, von 2009 bis 2019, verdoppelte der SIXT-Konzern seinen Umsatz. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de. (28.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SIXT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Stammaktie des Mobilitätsdienstleisters SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Starke News von SIXT. Die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr seien trotz aller Herausforderungen gut ausgefallen. Mit seinem ersten Ausblick auf 2023 liege der Mobilitätsdienstleister über den Schätzungen der Analysten. Der Vorstand sehe keine Anzeichen einer signifikanten Verschlechterung der Rahmenbedingungen. Zudem winke den Aktionären für 2022 eine erhöhte Dividende und eine Sonderausschüttung.Nach ersten Berechnungen habe SIXT im Gesamtjahr 2022 ein Konzernergebnis vor Steuern (EBT) von 550 Millionen Euro (Vorjahr: 442 Millionen Euro) eingefahren. Zum Umsatz habe der Konzern keine Angaben gemacht. Zuletzt seien Erlöse zwischen 2,8 Milliarden und 3,1 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,28 Milliarden Euro) angepeilt worden.Für das abgeschlossene Geschäftsjahr wolle SIXT auf der Hauptversammlung eine Dividende von 4,11 Euro je Stammaktie und 4,13 Euro je Vorzugsaktie vorschlagen. Zudem sollten Aktionäre jeweils von einer Sonderausschüttung von 2,00 Euro je Aktie profitieren. Die Rendite für die SIXT-Vorzüge betrage damit satte acht Prozent. Bei den Stämmen seien es noch 4,7 Prozent. Für das Vorjahr hätten Aktionäre 3,70 Euro je Stammaktie und 3,72 Euro je Vorzugsaktie erhalten. In den Hochzeiten der Corona-Pandemie habe SIXT Stammaktien-Inhabern sogar die Ausschüttung gestrichen und lediglich die Mindestdividende bei Vorzugspapieren ausgezahlt.Im laufenden Jahr dürfte der Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum "erheblich" ansteigen. Das EBT sehe der Vorstand bei 430 bis 550 Millionen Euro. Die avisierten Ziele lägen über dem Konsens, also den durchschnittlichen Prognosen der Analysten - und auch über Erwartungen des "Aktionär".Bereits in den ersten drei Monaten des Jahres zeichne sich eine deutliche Umsatzsteigerung ab, heiße es aus der Pullacher Konzernzentrale. Für das erste Quartal rechne SIXT gegenüber dem Vorjahreszeitraum mit einem Plus von zehn bis 25 Prozent, was rechnerisch 638,9 bis 726 Millionen Euro hieße. Allerdings dürfte das Vorsteuerergebnis sich zwischen 20 und 40 Millionen Euro einpendeln. Im Vorjahreszeitraum habe SIXT hier noch 93,5 Millionen Euro ausgewiesen.SIXT sei schon im Vorfeld der Zahlen wieder ins Rampenlicht gerückt. Beide Aktiengattungen seien auf die Überholspur gewechselt und hätten sich von ihren Tiefstständen gelöst.Anleger können nach ersten Gewinnmitnahmen auf einen heißen Sommer und eine Trendfortsetzung spekulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.02.2023)Mit Material von dpa-AFX