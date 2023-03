Tradegate-Aktienkurs SIXT-Vorzugsaktie:

76,60 EUR -0,39% (06.03.2023, 10:46)



ISIN SIXT-Vorzugsaktie:

DE0007231334



WKN SIXT-Vorzugsaktie:

723133



Ticker-Symbol SIXT-Vorzugsaktie:

SIX3



Kurzprofil SIXT SE:



Die SIXT SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auf der Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert.



SIXT ist in mehr als 100 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen steht für konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, einen hohen Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Im Jahr 2022 erreichte der SIXT-Konzern nach vorläufigen Zahlen einen Rekord-Konzerngewinn vor Steuern von 550 Mio. Euro und eine deutliche Steigerung des Konzernumsatzes auf 3,07 Mrd. Euro. Die SIXT SE ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). (06.03.2023/ac/a/d)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - SIXT-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autovermieters SIXT SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) unter die Lupe.Mit einem Paukenschlag meldete in dieser Woche unser Depottitel SIXT die vorläufigen Jahreszahlen für 2022, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Nicht nur, dass die reguläre Dividende je Vorzugsaktie von 3,72 auf 4,13 Euro angehoben werden solle, obendrauf würden die Pullacher auch noch eine Sonderdividende von 2 Euro geben, so dass sich zum aktuellen Kurs eine Gesamtrendite von fast 8% ergebe. Möglich wurde dies durch ein enormes Wachstum im letzten Jahr, die Konzernerlöse legten um 34,3% auf 3,07 Mrd. zu und der Gewinn vor Steuern (EBT) um 24,4% auf 550,2 Mio. Euro, so die Experten von "Der Anlegerbrief".Und auch für das laufende Jahr bleibe der Vorstand optimistisch. Nachdem sich für das erste Quartal ein weiterer Umsatzanstieg von 10 bis 25% und ein EBT von 20 bis 40 Mio. Euro abzeichne, werde auch für das Gesamtjahr ein "erheblicher" Umsatzanstieg und ein EBT von 430 bis 550 Mio. Euro erwartet. Letzteres würde zwar, da das Vorjahr von Sondereffekten geprägt gewesen sei, nur maximal eine Gewinnstagnation bedeuten, aber aufgrund des starken Erlöswachstums sei auch die Basis für weitere Gewinnsteigerungen gelegt.Die Experten von "Der Anlegerbrief" raten bei der SIXT-Vorzugsaktie dabei zu bleiben! Das Kursziel laute 120,00 Euro. (Ausgabe 8 vom 04.03.2023)Börsenplätze SIXT-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs SIXT-Vorzugsaktie:76,50 EUR +0,26% (06.03.2023, 10:26)