14.09.2022



58,00 EUR +1,58% (14.09.2022, 13:52)



DE0007231334



723133



SIX3



Kurzprofil SIXT SE:



Die SIXT SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auf der Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert.



SIXT ist in über 100 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen steht für konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, einen hohen Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Im Jahr 2021 erreichte der SIXT-Konzern nach vorläufigen Zahlen signifikante Markanteilsgewinne sowie ein neues Rekordergebnis, welches sich auf einen Umsatz von 2,28 Mrd. Euro und einen Konzerngewinn vor Steuern von 442,2 Mio. Euro beläuft - trotz der seit 2020 anhaltenden COVID-19-Pandemie. In der Dekade zuvor, von 2009 bis 2019, verdoppelte der SIXT-Konzern seinen Umsatz. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.



Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie der SIXT SE unter die Lupe.Der SIXT-Vorstand habe nach der wichtigen Sommerferien-Saison noch einmal den Taschenrechner gezückt und bei der Jahresprognose einen Schnaps draufgelegt. Beide Aktiengattungen könnten die jüngste Talfahrt stoppen. Doch reiche im aktuellen Marktumfeld die Kraft für einen nachhaltigen Trendwechsel?Mobilitätsdienstleister SIXT erwarte nunmehr für das Geschäftsjahr 2022 einen Konzernumsatz zwischen 2,8 Milliarden und 3,1 Milliarden Euro (bisher: deutlich über 2,28 Milliarden Euro) und ein Ergebnis vor Steuern (EBT) zwischen 500 Millionen und 550 Millionen Euro (zuletzt: am oberen Ende der prognostizierten Spanne von 380 Millionen bis 480 Millionen Euro).Gründe für diese erfreuliche Entwicklung seien insbesondere die Geschäftsentwicklung im August sowie die sich abzeichnende Entwicklung für September, die beide erheblich über den bisherigen Erwartungen lägen. Maßgeblich hierfür seien insbesondere die deutlich über den Erwartungen liegende starke Nachfrage in Europa und den USA, das sehr positive Marktpreisniveau, das über den historisch hohen Vorjahreswerten liege, sowie die Entwicklung des Wechselkurses für den Dollar gewesen.So weit, so gut. Doch wie gehe es weiter? Die Reiselust sei in diesem Sommer nach der pandemiebedingen Zwangspause extrem groß gewesen. Mit Blick auf die hohen Rechnungen und steigenden Lebenshaltungskosten dürfte der Reisedrang zumindest im kommenden Jahr wieder spürbar nachlassen.Unter der Annahme, dass die vorherrschende Autoknappheit bis 2023 anhalte, sollten die derzeit hohen Mietwagenpreise zwar zurückkommen, allerdings nicht einbrechen. SIXT dürfte mit seinem Premium-Ansatz und dem stärkeren Fokus auf vermögende Kunden widerstandsfähiger sein als seine Wettbewerber.Selbst wenn das KGV bei rückläufigen Gewinnen im kommenden Jahr von aktuell 8 auf 10 steigen würde, könne man bei den Vorzugsaktien von einer günstigen Bewertung sprechen. Zudem locke bei den Vorzügen eine Dividendenrendite von 6,5 Prozent.In dem von Rezessionsängsten geprägten Marktumfeld sollten Anleger mit Weitblick vor einem Einstieg dennoch erst eine nachhaltige Stabilisierung der Aktie abwarten, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur SIXT-Aktie. (Analyse vom 22.10.2021)