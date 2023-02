Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auf der Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert.



SIXT ist in über 100 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen steht für konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, einen hohen Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Im Jahr 2021 erreichte der SIXT-Konzern nach vorläufigen Zahlen signifikante Markanteilsgewinne sowie ein neues Rekordergebnis, welches sich auf einen Umsatz von 2,28 Mrd. Euro und einen Konzerngewinn vor Steuern von 442,2 Mio. Euro beläuft - trotz der seit 2020 anhaltenden COVID-19-Pandemie. In der Dekade zuvor, von 2009 bis 2019, verdoppelte der SIXT-Konzern seinen Umsatz.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SIXT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Stammaktie des Mobilitätsdienstleisters SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Die SIXT-Aktie habe in den letzten Wochen ordentlich Boden gut machen können. Die Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr dürften trotz aller Herausforderungen gut ausgefallen sein. Beim Ausblick dürfte der Mobilitätsdienstleister dank der guten Wachstumsaussichten in den USA ebenfalls nicht enttäuschen. Zu diesem Schluss kämen nun auch immer mehr Analysten."Der Aktionär" habe bereits erklärt: Die im Sommer erhöhten Planvorgaben für das Gesamtjahr 2022 dürfte SIXT erreicht haben. Der Vorstand peile bei einem Umsatz zwischen 2,8 Milliarden und 3,1 Milliarden Euro (Vorjahr: 2,28 Milliarden Euro) ein Ergebnis vor Steuern (EBT) am oberen Ende der Range zwischen 500 Millionen und 550 Millionen Euro (Vorjahr: 442 Millionen Euro) an. Unter dem Strich könnten so rund 8,40 Euro Gewinn je Aktie (Vorjahr: 6,67 Euro) zu Buche stehen.Trotz drohender Rezession sollte der Ausblick auf das noch junge Jahr nicht wirklich enttäuschen - auch wenn 2023 mit einem Umsatz von weniger als drei Milliarden Euro und einem EBT von mehr als 400 Millionen Euro ein Übergangsjahr werden sollte. Ab 2024 sollte der Konzern dann wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren.Analysten würden den Daumen heben: Das positive konjunkturelle Umfeld habe für den Autovermieter mit positiven Nachfrage- und Preisentwicklungen Bestand, so Christian Obst von der Baader Bank. Der Analyst habe die Einstufung für die SIXT-Stammaktien auf "add" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen.Die Aussicht auf eine konjunkturelle Erholung könnte die Aktien von SIXT antreiben, stimme Jefferies-Analyst zu. Er habe die Einschätzung Anfang der Woche von "hold" auf "buy" hochgesetzt und das Kursziel von 100 auf 130 Euro angepasst. Die Reisebranche dürfte sich 2023 als widerstandsfähiger als erwartet erweisen, so Hesse. Frühindikatoren seien besser als zunächst gedacht und signalisierten für den Autovermieter weiterhin Preise auf hohem Niveau, nicht zuletzt wegen einer immer noch begrenzten Verfügbarkeit von Fahrzeugen.SIXT sei schon im Vorfeld der Veröffentlichung von Zahlen und Ausblick wieder ins Rampenlicht gerückt. Beide Aktiengattungen seien auf die Überholspur gewechselt und hätten sich von ihren Tiefstständen gelöst. Die nächsten Ziele würden 130 Euro (Stämme) und 76 Euro (Vorzüge) lauten.Anleger können auf dem Weg in diese Regionen erste Gewinne einstreichen und mit dem Rest auf einen heißen Sommer spekulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.02.2023)Mit Material von dpa-AFX