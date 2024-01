Tradegate-Aktienkurs SIXT-Vorzugsaktie:

65,10 EUR +0,46% (15.01.2024, 10:25)



ISIN SIXT-Vorzugsaktie:

DE0007231334



WKN SIXT-Vorzugsaktie:

723133



Ticker-Symbol SIXT-Vorzugsaktie:

SIX3



Kurzprofil SIXT SE:



Die SIXT SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auf der Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert.



SIXT ist in mehr als 100 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen steht für konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, einen hohen Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Im Jahr 2022 erreichte der SIXT-Konzern nach vorläufigen Zahlen einen Rekord-Konzerngewinn vor Steuern von 550 Mio. Euro und eine deutliche Steigerung des Konzernumsatzes auf 3,07 Mrd. Euro. Die SIXT SE ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). (15.01.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - SIXT-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen die Vorzugsaktie des Autovermieters SIXT SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) unter die Lupe.Schon zum nunmehr dritten Mal in Folge würden die SIXT-Vorzüge zu den Jahresfavoriten der Experten zählen. Im letzten Jahr habe sich diese Empfehlung mit einer Rendite einschließlich Dividende von gut 30% durchaus bezahlt gemacht. Und das nicht ohne Grund, denn fundamental sei es trotz widriger Umstände ein starkes Jahr für den Autovermieter gewesen. Nach neun Monaten jedenfalls hätten die Pullacher ihren Umsatz um satte 18,4% auf 2,75 Mrd. Euro steigern und dabei im dritten Quartal erstmals in der Firmengeschichte einen Milliardenumsatz schreiben können. Zwar habe der Gewinn vor Steuern (EBT) mit einem Rückgang um 18,6% auf 412 Mio. Euro nicht ganz mitgezogen. Aber dafür seien vor allen Corona-bedingte Sondereffekte im von Fahrzeugknappheit geprägten Vorjahr verantwortlich gewesen.Als Gewinnbremse hätten sich zudem die gestiegenen Zinsen erwiesen, denn in den ersten drei Quartalen habe SIXT einen um fast 50 Mio Euro höheren Finanzaufwand als im Vorjahr verbuchen müssen. Somit könnte allein die sich abzeichnende Zinswende im laufenden Jahr für einen Gewinnsprung sorgen. Und auch nachfrageseitig stünden die Ampeln weiter auf grün. So rechne die IATA für 2024 mit einem kräftigen Wachstum des Fluggastaufkommens - der wichtigsten Triebfeder für den Mietwagenmarkt - von 10%. Demgegenüber preise die Aktie mit einem KGV von 11 derzeit praktisch gar kein Wachstum ein - und auch nicht die zu erwartende Dividendenrendite von über 8%.Die SIXT-Vorzugsaktie ist ein klarer Value-Tipp für 2024, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 120,00 Euro. (Ausgabe 1 vom 13.01.2024)Börsenplätze SIXT-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs SIXT-Vorzugsaktie:65,00 EUR +0,31% (15.01.2024, 10:15)