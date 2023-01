Xetra-Aktienkurs SIXT-Vorzugsaktie:

60,00 EUR +0,50% (16.01.2023, 09:33)



Tradegate-Aktienkurs SIXT-Vorzugsaktie:

59,80 EUR -1,16% (16.01.2023, 09:53)



ISIN SIXT-Vorzugsaktie:

DE0007231334



WKN SIXT-Vorzugsaktie:

723133



Ticker-Symbol SIXT-Vorzugsaktie:

SIX3



Kurzprofil SIXT SE:



Die SIXT SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auf der Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert.



SIXT ist in über 100 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen steht für konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, einen hohen Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Im Jahr 2021 erreichte der SIXT-Konzern nach vorläufigen Zahlen signifikante Markanteilsgewinne sowie ein neues Rekordergebnis, welches sich auf einen Umsatz von 2,28 Mrd. Euro und einen Konzerngewinn vor Steuern von 442,2 Mio. Euro beläuft - trotz der seit 2020 anhaltenden COVID-19 Pandemie. In der Dekade zuvor, von 2009 bis 2019, verdoppelte der SIXT-Konzern seinen Umsatz. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de (16.01.2023/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - SIXT-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Aktienexperten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autovermieters SIXT SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) unter die Lupe.Nachdem die SIXT-Aktie schon im letzten Jahr zu ihren Favoriten zählte, können die Experten von "Der Anlegerbrief" den Lesern auch für 2023 eine Empfehlung nicht ersparen. Denn eklatanter hätte die Kurs- und die fundamentale Entwicklung in 2022 kaum auseinanderfallen können. Während der Autovermieter Rekordzahlen auf ganzer Linie geschrieben habe, habe das Papier in einem zugegeben schwachen Börsenumfeld fast 40% an Wert verloren.Dabei habe sich der Vorstand über das Jahr hinweg immer optimistischer gezeigt. Sei zu Jahresbeginn noch ein Gewinn vor Steuern (EBT) von 380 bis 480 Mio. Euro in Aussicht gestellt worden, so sei die Jahresprognose inzwischen schon zweimal angehoben worden, zuletzt auf das obere Ende einer Spanne von 500 bis 550 Mio. Euro. Und selbst das erscheine nach den letzten Zahlen noch konservativ, denn nach neun Monaten hätten die Pullacher bei einem Umsatzanstieg um 42,4% auf 2,32 Mrd. Euro bereits ein EBT von 506,3 Mio. Euro vermelden können, satte 59,5% mehr als im Vorjahr und im Übrigen fast doppelt so viel wie im Vor-Corona-Jahr 2019 (260 Mio. Euro).Auch für 2023 müsse einem nicht bange werden. Zwar würden konjunkturelle Belastungsfaktoren wie hohe Energiekosten und Inflation einen gewissen Tribut fordern, aber für einen Brancheneinbruch gebe es aktuell keine Hinweise. Vielmehr habe sich trotz bereits rekordhoher Ticketpreise die starke Nachfrage im internationalen Flugverkehr - der wichtigsten Triebfeder für den Mietwagenmarkt - bis zuletzt fortgesetzt. Und laut IATA solle das Passagieraufkommen im laufenden Jahr mit 4,2 Mrd. erstmals seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 wieder die Vier-Milliarden-Marke überschreiten. Hinzu komme, dass SIXT in den letzten Jahren auch strukturell erheblich gewachsen sei, vor allem durch die internationale Expansion. Habe der Auslandsanteil am Umsatz 2019 noch bei rd. 60% gelegen, so seien es inzwischen über 72%. Tendenz weiter steigend, denn neben dem wichtigsten Wachstumstreiber, der boomenden US-Expansion (62% Umsatzplus in 2022), würden die Bayern nun auch Kanada ins Visier nehmen, wo bald die Hälfte der Top-10-Flughäfen erschlossen sein solle.Die SIXT-Vorzugsaktie bleibt auch in diesem Jahr ein Top-Value-Pick, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Das Kursziel laute 120,00 Euro. (Ausgabe 01 vom 14.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SIXT-Vorzugsaktie: