Tradegate-Aktienkurs SIXT St.-Aktie:

94,00 EUR +2,34% (15.11.2023, 15:27)



XETRA-Aktienkurs SIXT St.-Aktie:

93,75 EUR +1,79% (15.11.2023, 15:19)



ISIN SIXT St.-Aktie:

DE0007231326



WKN SIXT St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol SIXT St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil SIXT SE:



Die SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ auf der Mobilitätsplattform ONE bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über die SIXT App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert.



SIXT ist in mehr als 100 Ländern weltweit präsent. Das Unternehmen steht für konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, einen hohen Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Im Jahr 2022 erreichte der SIXT-Konzern nach vorläufigen Zahlen einen Rekord-Konzerngewinn vor Steuern von 550 Mio. Euro und eine deutliche Steigerung des Konzernumsatzes auf 3,07 Mrd. Euro. Die SIXT SE ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). (15.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SIXT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Pullacher Mobilitätsdienstleisters SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Trotz geopolitischer Unsicherheiten und konjunktureller Schwäche habe SIXT für das dritte Quartal mehr als ordentliche Zahlen vorgelegt. Der Ausblick stehe. Nachdem die Aktie zuvor wieder auf ein attraktives Bewertungsniveau zurückgekommen sei, könnte der Titel nun wieder auf die Überholspur wechseln.In den ersten neun Monaten sei der Umsatz bei SIXT um 18,4 Prozent auf 2,75 Mrd. Euro geklettert. Das Vorsteuerergebnis (EBT) sei um 18,6 Prozent auf 412 Mio. Euro zurückgegangen. Im Schlussquartal wolle SIXT im Vergleich zum Vorjahr beim Ergebnis aber wieder wachsen. Das sollte ohne die im Vorjahr angefallenen umfangreichen Investitionen für den Start der großen US-Markenkampagne gelingen.Vor diesem Hintergrund erwarte der Mobilitätsdienstleister im Gesamtjahr ein EBT von 460 bis 500 Mio. Euro (Vorjahr: 550 Mio. Euro). Zuvor habe die Prognose bei 430 bis 550 Mio. Euro gelegen. Beim Umsatz rechne das Management nun konkret mit 3,6 Mrd. Euro (Vorjahr: 3,06 Mrd. Euro) statt mit einer "erheblichen Steigerung". Am Ende könnte damit ein Gewinn je Aktie von 7,75 Euro zu Buche stehen.DER AKTIONÄR halte an seiner grundlegend positiven Einschätzung zu dem Pullacher Konzern fest. Mit dem aktuellen Stimmungsumschwung bei DAX und Co dürfte die SIXT-Aktie ihre noch junge Gegenbewegung fortsetzen und dabei wieder nachhaltig in dreistellige Kursregionen vorstoßen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SIXT St.-Aktie: