Kurzprofil SINGULUS TECHNOLOGIES AG:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte.



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) weiterhin zu kaufen.Die Unterschriften unter die für Jahresmitte geplanten Bestellungen für CISARIS Selenisierungsanlagen "CX 3" (für die CIGS-Standorte "Fab 5" und "Fab 6" des Kunden CNBM), und die Orders für nass-chemischen Anlagen für die Zellfertigung von Heterojunction-Modulen eines südeuropäischen Konzerns, seien (noch) nicht erfolgt und könnten somit im FY 23 nicht mehr in geplantem Umfang umsatzwirksam werden, fassen die Fachanalysten von EQUI.TS GmbH die Beweggründe des SNG-Managements für die Guidance Anpassung zusammen. Die 23er Guidance werde konsequenterweise in Summe um EUR 50 Mio. reduziert und sehe nun einen Umsatz-Korridor von EUR 90 - 100 Mio. (>+5% YoY; zuvor: EUR 140 - 150 Mio.) vor. Beim Konzern-EBIT - auch dank der Kostensenkungsmaßnahmen - werde nun eine Zielgröße im "unteren einstelligen Millionen-Bereich" (zuvor zweistelligen Bereich) angesteuert. Die neue Zielvorgabe passe zur EQUI.TS-Schätzung von Februar, weshalb die Researcher auch wieder zu der anfänglichen Schätzung zurückkehren würden.Das Chance-/Risiko-Verhältnis verschlechtere sich wieder, denn die Order-Akquise - im immer noch dominanten Segment Solar - stocke und rechtfertige ein weiteres Mal den angesetzten Risikoaufschlag. Das Segment Life Science hingegen entwickele sich mit einem steten Orderstrom - wie vorgesehen - zusehends zur verlässlichen Stütze bei Umsatz und erst recht beim Gewinn.Die EQUI.TS-Schätzung und das Kursziel würden wieder auf das Februar-23-Niveau zurückgesetzt. Das Kursziel werde von EUR 10,65 auf EUR 8,05 gesenkt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link