Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Experten der EQUI.TS GmbH, heben ihr Kursziel von EUR 8,05 auf EUR 10,65 an und raten weiterhin zum Kauf der SINGULUS-Aktie. (Analyse vom 02.05.2023)



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte.



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) weiterhin zu kaufen.Als außerordentlich wichtige und gute Nachricht bewerten die Fachanalysten von EQUI.TS GmbH, dass die lange Zeit ausstehende Erteilung der uneingeschränkten Testate für FY 20 und FY 21 durch den Wirtschaftsprüfer KPMG zu Anfang April 2023 schließlich erfolgte. Die jetzt vorgelegten Geschäftsberichte würden mit hohem Wachstum planen und würden neben einem Ausblick für FY 24, eine quantitative Guidance für FY 23 beinhalten. Der 23er Umsatz solle demnach den Plankorridor EUR 140 bis 150 Mio. (>+60% YoY) und das Konzern-EBIT den "unteren zweistelligen Millionen-Bereich" erreichen.Die weitergehenden Aussichten für FY 24 seien qualitativ abgefasst und würden auf "einen deutlichen Anstieg der Umsatzerlöse" (YoY) zielen. Das steigende EBIT solle sich - ganz ohne Einmaleffekte - im "niedrigen zweistelligen Millionen-Bereich bewegen", fassen die Researcher die jetzt veröffentlichte Management-Planung zusammen. Sie würden ihre Erwartungen an die der Guidances orientieren und die EQUI.TS-Schätzungen anheben.Die unterjährige Entwicklung dürfte nach Einschätzung der Analysten aus Frankfurt/M "back-end loaded" ausfallen, zumal das Q1/23 - nach den moderaten Ordereingängen im Q4/22 und ihrer Einschätzung nach - schwach ausfallen dürfte (Details am 12.05.23).Nach fünf Quartalen in Folge mit steigendem Orderbestand sei der Arbeitsvorrat erstmals in Q3/22 wieder gesunken. Dieser wichtige Frühindikator stünde per 01.01.23 bei EUR 86,7 Mio., was rein rechnerisch für über sieben Monate Beschäftigung stünde.Die immer deutlicher werdende handelspolitische Blockbildung dürfte - nach Einschätzung der Aktienexperten - in Summe für SNG's Zukunft positiv sein. Beschleunige sie doch die angestrebte Neuausrichtung in Richtung Europa und USA. In beiden Regionen sollten die PV-Modul- (und auch Halbleiter-) Produktionsketten massiv ausgeweitet werden; was für SNG in den kommenden Jahren hier wie dort zusätzliche Geschäftschancen eröffne, würden sich die Analysten überzeugt geben.In Summe verbessere sich das Chance-/Risiko-Verhältnis nach Analysteneinschätzung, denn die uneingeschränkten Testate und der größere Kreditrahmen würden die wichtige Order-Akquise nicht unwesentlich unterstützen.Im gleichen Atemzug würden die Aktienexperten auf Störeinflüsse von der Makro- und Politik-Ebene hinweisen, die zur vorsichtigen Grundhaltung mahnen würden, denn Klumpenrisiken würden weiterhin das Bild beim Spezialmaschinenbauer aus Kahl am Main prägen, was sich auch in der immer noch sehr niedrigen Aktien-Bewertung reflektiere.