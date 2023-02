Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten weiterhin zum Kauf der SINGULUS-Aktie. Das Kursziel laute nach wie vor EUR 8,05. (Analyse vom 08.02.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SINGULUS-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

1,92 EUR +0,26% (08.02.2023, 16:29)



Xetra-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

1,97 EUR +2,60% (08.02.2023, 13:44)



ISIN SINGULUS-Aktie:

DE000A1681X5



WKN SINGULUS-Aktie:

A1681X



Ticker-Symbol SINGULUS-Aktie:

SNG



Kurzprofil SINGULUS TECHNOLOGIES AG:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (08.02.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) weiterhin zu kaufen.Im Wesentlichen durch das Segment Life Science getrieben, seien seit nunmehr acht Quartalen in Folge die Quartalserlöse (mid-point) gestiegen. Das würden die (ungeprüften) KPI`s des Q4/22 deutlich machen, würden die Fachanalysten der Research Boutique aus Frankfurt/Main in ihrer jüngsten Studie schreiben.Trotz der operativen Belastungen in der Liefer- und Logistikkette und den Lockdowns in China zum Jahresschluss sei ein über den Erwartungen liegender Umsatz abliefert und die 22er Guidance erreicht worden, würden die Experten ergänzen.Die Planung sehe für FY 23 anhaltendes Wachstum vor, wofür der immer noch hohe Orderbestand (über EUR 82 Mio. (FY21: über EUR 119 Mio.)) spreche. Die strategische Neuausrichtung zahle sich aus, so die Einschätzung der Researcher.Die Profitabilität sei im FY 22 durch einmalige Sondererträge spürbar überzeichnet gewesen, weshalb die Analysten im ersten Antritt für FY 23 nur mit einem YoY ähnlich hohen EBIT-Gewinn rechnen würden. Die Konzentration der Produktion in Kahl solle Kosten sparen (EQUI.TS-Einschätzung: ca. EUR 3e Mio. p.a.) und bei hoher, ganzjähriger Kapazitätsauslastung - so ihre Planung - die FY 23-break-even Schwelle senken. Weitere Bestellungen im Segment Life Science seien dafür - neben Entspannung bei den Lieferketten - entscheidend und vom Management angekündigt.Die immer deutlicher werdende handelspolitische Blockbildung dürfte - nach Einschätzung der Aktienexperten - in Summe für SNG`s Zukunft positiv sein, beschleunige sie doch die angestrebte Neuausrichtung in Richtung Europa und USA. In beiden Regionen sollten die PV-Modul- (und auch Halbleiter-) Produktionsketten massiv ausgeweitet werden; was für SNG in den kommenden Jahren dort zusätzliche Geschäftschancen eröffne, würden sich die Analysten überzeugt geben.In Summe verändere sich das Chance-/Risiko-Verhältnis aktuell nicht. Ausstehende Testate und Störeinflüsse von der Makro- und Politik-Ebene würden unverändert zur vorsichtigen Grundhaltung mahnen, was in der sehr niedrigen Bewertung reflektiert werde.