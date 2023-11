Das hohe Kurspotenzial und die zahlreichen PV-Projekte in Europa und USA blieben aus heutiger Analystensicht gute Gründe die SINGULUS-Aktie zu kaufen, so Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH. Das Kursziel werde von EUR 8,05 auf EUR 6,00 gesenkt. (Analyse vom 24.11.2023)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil SINGULUS TECHNOLOGIES AG:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (24.11.2023/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG).Die KPIs des Q3/23 mit einem Umsatz- und Orderrückgang von -39% bzw. -36% YoY, im sehr gekürzten 9M/23-Interimbericht würden eine schwache Geschäftstätigkeit zeigen, was für die Fachanalysten grundsätzlich nicht überraschend gewesen sei. Das Q3/23 sei - so der CFO Markus Ehret in der Telefonkonferenz am 14.11.23 - schlechter als die Managementplanung ausgefallen.Auch wenn "das Schlussquartal stärker ausfallen sollte", wie der CFO an gleicher Stelle ergänzt habe, so scheine in den verbleibenden Wochen des Jahres ein Erreichen des Guidance-Korridors, also ein Q4/23-Umsatz von mindestens EUR 34 Mio. wenig realistisch, so die Fach-Analysten von EQUI.TS in ihrer jüngsten Studie zum Spezialmaschinenbauer aus Kahl am Main. Sie würden im Weiteren auf die 9M/23-Book-to-Bill-Ratio hinweisen, die wie bereits zur Jahresmitte auf gedrücktem Niveau (57,7%; 9M/22: 68,4%) geblieben sei. Folglich würden sie kurzfristig eher Umsatzrückgänge erwarten.Die 23er Schätzung werde nochmals angepasst - gleiches gelte für den Zielkurs.Der HV - https://www.singulus.com/de/hauptversammlung/ - am 14.12.23 werde ein CNBM-Vertreter für einen zusätzlichen, vierten, Aufsichtsratsposten vorgeschlagen werden. Vor dem Hintergrund der hohen Bedeutung von CNBM auch für die Unternehmensfinanzierung sei diese Maßnahme sowohl konsequent als auch perspektivisch richtungsweisend, würden sich die Aktienexperten überzeugt geben.Der 9M/23-Umsatz sei eben durch solcherart zeitliche Verschiebung maßgeblicher Projekte charakterisiert gewesen (-17,2% YoY auf EUR 55,8 Mio.; Solar: +41% YoY; Life Science: -56% YoY; Halbleiter: -3% YoY). Die Mitarbeiterzahl sei gesunken (per 9M/23: -8,1% YoY auf 296 Köpfe). Die deutlich gesunkene Auslastung habe jüngst stärker negativ als das Minus bei den betrieblichen Kosten gewirkt und das 9M/23-EBIT habe auf EUR -5,6 Mio. nachgegeben.Das Q3/23 habe Liquidität gekostet; als frei verfügbaren Mittel hätten per 30.09.23 EUR 12,5 Mio. zur Verfügung gestanden.Es gelte unverändert operativ zu überzeugen, sei das Fazit der Analysten aus Frankfurt/M.