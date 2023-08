Börsenplätze SINGULUS-Aktie:



ISIN SINGULUS-Aktie:

DE000A1681X5



WKN SINGULUS-Aktie:

A1681X



Ticker-Symbol SINGULUS-Aktie:

SNG



Kurzprofil SINGULUS TECHNOLOGIES AG:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (18.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG).Q2/23 habe laut H1/23-Report leichte operative Verbesserungen gegenüber dem schwachen Startquartal gezeigt, sei aber unter der angestrebten Expansionsrate geblieben, würden die Fachanalysten von EQUI.TS GmbH den jüngsten Geschäftsgang des Spezialmaschinenbauers aus Kahl/Main zusammenfassen. In den kommenden Quartalen seien weitere Orders nötig, doch hätten sich wichtige Projekte verzögert, was im Juli zur Anpassung der 23er Guidance geführt habe.Die Planung sei im Juli in Summe um EUR 50 Mio. reduziert worden und sehe seither einen Umsatz-Korridor von EUR 90 bis 100 Mio. (über+5% YoY; zuvor: EUR 140 bis 150 Mio.) vor. Beim Konzern-EBIT - auch dank der Kostensenkungsmaßnahmen - werde eine Zielgröße im "unteren einstelligen Millionen-Bereich" (zuvor zweistelligen Bereich) angesteuert.Q2/23 habe einen Orderrückgang von 63% YoY auf EUR 10,0 Mio. gezeigt, der Umsatz sei hingegen um 11,4%YoY auf EUR 25,4 Mio. gestiegen, denn auch Lieferkettenprobleme hätten nicht mehr so stark gehindert, wie in Q1/23. Die Bruttomarge habe bei 25,2% gestanden, was dem EBIT (EUR +0,20 Mio.) zugutegekommen sei, würden die Analysten schreiben. Die Projektabarbeitung habe den Cashflow aber auf EUR -20,6 Mio. sinken lassen. In Q1/23 sei der Bestelleingang (EUR 14,1 Mio.; +120% YoY) gestiegen, der Umsatz sei aber mit EUR 16,3 Mio. (-23,8% YoY) auf das "alte Normal" gesunken.Die zahlreichen PV-Projekte in Europa und USA in Verbindung mit dem Kurspotenzial seien aus heutiger Analystensicht gute Gründe die SINGULUS-Aktie zu kaufen, so Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH. Das Kursziel laute nach wie vor EUR 8,05. (Analyse vom 18.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link