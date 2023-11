Börsenplätze SINGULUS-Aktie:



Kurzprofil SINGULUS TECHNOLOGIES AG:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (03.11.2023/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG).Wie angekündigt, sei der Konzernabschluss für FY 22 gebilligt und am 31.10.23 fristgerecht veröffentlicht worden. Eine Nachricht, auf die der Markt mit Spannung gewartet hätte, so die Fach-Analysten von EQUI.TS in ihrer jüngsten Studie zum Spezialmaschinenbauer aus Kahl am Main. Der jetzt vorgelegte Geschäftsbericht beinhalte den detaillierten und im Vergleich zu den Berichten für FY 21 und FY 20 unveränderten Finanzausblick für FY 23 und das Folgejahr.Im Blick zurück habe das Q2/23 zur Jahresmitte einen Orderrückgang von 63% YoY auf EUR 10,0 Mio. gezeigt, was für die Aktienexperten aus Frankfurt/M ein Indiz für ein eher schwaches Q3 (Q3/23-Interim-Bericht am 14.11.23) sei. Das FY 23 dürfe also einmal mehr "backend loaded" ausfallen. Das Clusterrisiko bestehe weiterhin. In der Folge hätten die Experten ihre 23er Schätzung an den unteren Rand des Planungskorridors angepasst. Sie würden darauf hinweisen, dass rein rechnerisch bereits der Orderbestand zur Jahresmitte zur Erfüllung der aktualisierten Finanzplanung ausgereicht habe.Ferner sei in der ad hoc Mitteilung vom 30.10.23 bekannt gegeben worden, dass der Aufsichtsrat die Bestellung des amtierenden CEO Dr. Stefan Rinck um zwölf Monate (bis 31.12.24), und den Vorstandsvertrag mit Markus Ehret als CFO bis 31.12.28 verlängert habe, was die Aktienexperten als ein nicht zu unterschätzendes positives Zeichen der Kontinuität werten würden. Zumal die Herausforderungen der Zukunft die der Vergangenheit seien: nämlich Ordergenerierung und Finanzierung des Wachstums bzw. Bilanzsanierung. Das sehe auch der neue WP Baker Tilly so, der für FY 22 ein uneingeschränktes Testat vergeben habe. In der Fortführungsprognose würden die Risiken in gleicher Weise wie in der Vergangenheit beschrieben und bewertet.Die zahlreichen PV-Projekte in Europa und USA in Verbindung mit dem Kurspotenzial seien aus heutiger Analystensicht gute Gründe die SINGULUS-Aktie zu kaufen. Das Kursziel laute weiterhin EUR 8,05. (Analyse vom 03.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link