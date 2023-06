Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



2,50 EUR -3,85% (06.06.2023, 10:47)



2,50 EUR -9,09% (06.06.2023, 10:41)



DE000A1681X5



A1681X



SNG



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (06.06.2023/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) weiterhin zu kaufen.Als eine weitere wichtige und gute Nachricht würden die Fachanalysten von EQUI.TS GmbH bewerten, dass die Anleihegläubiger den Weg zurück in die finanzwirtschaftliche Normalität unterstützen würden. Für die Dauer von fünfzehn Monaten würden die Gläubiger auf etwaige Kündigungsrechte verzichten, die an eine verspätete Vorlage oder Veröffentlichung testierter Jahresabschlüsse anknüpfen würden, sowie weitere Änderungen der Anleihebedingungen, die künftig die Refinanzierung der Anleihe erleichtern sollten.Der Geschäftsabschluss für FY 22 sei bekanntermaßen verspätet und solle am 31.08.23 veröffentlicht werden. Dafür habe das zuständigen Registergericht - nach Vorschlag durch das SNG-Management - einen Prüfer bestellt, der zügig seine Arbeit aufnehmen werde. Eine HV in digitalem Format für FY 20 + FY 21 sei für den 19.07.23 angekündigt.Wichtige Schritte für die Anschluss- und Expansionsfinanzierung seien bereits im März (1. Tranche: EUR 9,6 Mio.) und April (2. Tranche: EUR 10,4 Mio.) mit den Auszahlungen des EUR 20 Mio.-CNBM-Darlehns (Laufzeit mindestens 18 Monate) erfolgt. Die Liquiditätslage habe sich seit Jahresbeginn 2023 - so der Eindruck der Aktienexperten von EQUI.TS GmbH - verbessert (freiverfügbare Mittel per 31.12.22: EUR 17,9 Mio.).Die Solar-Projektentwicklungen in China und in Europa kämen voran, Anschlussorders seien in Arbeit, wo die PV-Modul- (und auch Halbleiter-, Batterie- und Wasserstoff-) Produktionsketten massiv ausgeweitet würden. In diesem Zusammenhang käme die neu entwickelte Beschichtungsanlage GENERIS PET gerade passend, denn ihr einfach zu organisierender Einsatz verspreche bei Modulherstellern die Produkteffizienzen entscheidend zu steigern und so eine schnelle Antwort auf die aufkommende und hochsubventionierte Konkurrenz zu geben. Ab FY 24 würden die Analysten spürbare GENERIS PET-Umsätze in Kahl erwarten.In Summe verbessere sich das Chance-/Risiko-Verhältnis nach Analysteneinschätzung. Im gleichen Atemzug würden die Aktienexperten auf Störeinflüsse von der Makro- und Politik-Ebene hinweisen, die zu einer vorsichtigen Grundhaltung mahnen würden, denn Klumpenrisiken würden weiterhin das Bild beim Spezialmaschinenbauer aus Kahl am Main prägen, was sich auch in der immer noch sehr niedrigen Aktien-Bewertung reflektiere.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, bestätigen ihren Zielkurs von EUR 10,65 und bekräftigen ihre Kaufempfehlung der SINGULUS-Aktie. (Analyse vom 06.06.2023)