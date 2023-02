Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



2,31 EUR +0,87% (13.02.2023, 11:32)



2,29 EUR +1,33% (13.02.2023, 11:21)



DE000A1681X5



A1681X



SNG



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (13.02.2023/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) weiterhin zu kaufen.Die von der Gläubigerversammlung zugebilligte größere Flexibilität bei der Finanzierung habe der CFO Markus Ehret genutzt und mit einer internationalen Bank einen Kreditrahmen (bis Mai 2024) über bis zu 20 Mio. EUR vereinbart, was vor dem Hintergrund wachsender Projektgrößen von großer Bedeutung bei künftigen Angebotsabgaben sein werde, würden die Fachanalysten der Research Boutique aus Frankfurt/Main in ihrer jüngsten Studie schreiben.Umso wichtiger sei dies, weil die jüngste Orderentwicklung (FY 22: 57 Mio. EUR; FY 21: 111,5 Mio. EUR) - zumindest eine Delle im mehrjährigen Erholungstrend (Q4/22: knapp 11 Mio. EUR (-66% YoY)) offenbart hätte. Die Planung sehe für FY 23 anhaltendes Wachstum vor, wofür der immer noch hohe Orderbestand (mehr als 82 Mio. EUR (FY21: mehr als 119 Mio. EUR)) spreche. Die strategische Neuausrichtung zahle sich aus, so die Einschätzung der Researcher.Auch für die noch ausstehende Erteilung der Testate (für FY 20 und FY 21) durch KPMG sei die Finanzierungsvereinbarung von großer Bedeutung. Denn der Nachweis über eine hinreichende Finanzierung der kommenden zwei Wirtschaftsjahre sei genauso zu führen, wie die Fortführungsprognose anhand von Auftragseingängen zu belegen sei.Insbesondere die noch ausstehenden Testate, aber auch Störeinflüsse von der Makro- und Politik-Ebene würden unverändert zur vorsichtigen Grundhaltung mahnen, was in der weiterhin sehr niedrigen Bewertung reflektiert werde.In Summe verbessere sich das Chance-/Risiko-Verhältnis gleichwohl, denn der größere Kreditrahmen unterstütze die Order-Akquise nicht unwesentlich, so die Analysten aus Frankfurt/M.Die Anlageempfehlung der Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, Thomas Schießle und Daniel Großjohann, für die Aktie von SINGULUS bleibt bei "kaufen". (Analyse vom 13.02.2023)