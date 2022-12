Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Experten der EQUI.TS GmbH, raten daher weiterhin zum Kauf der SINGULUS-Aktie. (Analyse vom 22.12.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SINGULUS-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

1,75 EUR -5,66% (22.12.2022, 15:15)



ISIN SINGULUS-Aktie:

DE000A1681X5



WKN SINGULUS-Aktie:

A1681X



Ticker-Symbol SINGULUS-Aktie:

SNG



Kurzprofil SINGULUS TECHNOLOGIES AG:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (22.12.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) weiterhin zu kaufen.Die strategische Neuausrichtung trage Früchte, das würden jüngst erst wieder die KPI's des Q3/21 deutlich machen, schreiben die Fachanalysten der Research Boutique aus Frankfurt/Main in ihrer jüngsten Studie. Seit nunmehr sechs Quartalen in Folge seien die Quartalserlöse - im Wesentlichen durch das Segment Life Science getrieben - gestiegen. Wenngleich die Profitabilität in Q3/22 durch einmalige Sondererträge spürbar überzeichnet worden sei, ergänzen die Experten. Das 9M/22-EBIT habe sich außerordentlich verbessert (EUR 9,5 Mio.; Vorjahr: EUR -7,6 Mio.). Hierin enthalten sei ein "hocheinstelliger" Mio.-Einmalertrag aus der Veräußerung der Liegenschaft am Standort Fürstenfeldbruck.Wichtig, weil zunehmend ein Hindernis in der Ordergenerierung, so der Eindruck der Experten, sei die Erteilung des Testats (für FY 20 und FY 21); die der Vorstand nun bis 31.01.23 erwarte.Nach den fünf Quartalen in Folge mit steigendem Orderbestand sei der Arbeitsvorrat (30.09.22), um EUR 10,6 Mio. in Q3/22, auf EUR 93,4 Mio. (-11,6% YoY) gesunken. Immer noch ein recht hoher Wert, der wohl aktuell nur wenig abgeschmolzen worden sei und damit rechnerisch fast dem 23er Planumsatz der Analysten entspreche.Die eingeleitete Abkehr der "Zero-COVID-Politik" in China sei für SINGULUS TECHN. Zukunft nicht zu unterschätzen und verbessere schließlich die Aussichten für FY 23.In Summe verändere sich das Chance-/Risiko-Verhältnis somit nicht. Störeinflüsse von der Makro- und Politik-Ebene würden zur vorsichtigen Grundhaltung mahnen, was in der niedrigen Bewertung reflektiert werde, so die Fachanalysten aus Frankfurt/M.