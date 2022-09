Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SINGULUS-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

2,21 EUR -0,45% (23.09.2022, 10:00)



ISIN SINGULUS-Aktie:

DE000A1681X5



WKN SINGULUS-Aktie:

A1681X



Ticker-Symbol SINGULUS-Aktie:

SNG



Kurzprofil SINGULUS TECHNOLOGIES AG:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (23.09.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) weiterhin zu kaufen.Die in Frankfurt/Main am 20.09.22 abgehaltene zweite Gläubigerversammlung, betreffend der SINGULUS-Anleihe, sei mit einem Quorum von 33,8% beschlussfähig gewesen und habe allen Beschlussvorschlägen zur Änderung der Anleihebedingungen mit jeweils über 98% zugestimmt, schreiben die Fachanalysten der Research Boutique aus Frankfurt/Main in ihrer jüngsten Studie.Und würden fortfahren, dass diese u.a. einen temporären Verzicht (neun Monate) der Anleihegläubiger auf mögliche Kündigungsrechte (§9) wegen der bisher unterbliebenen Veröffentlichung der testierten Jahresabschlüsse 2020 sowie 2021 beinhalten würden.Die Beschlüsse der Versammlung sollten nach dem aktuellen Zeitplan am 25.10.2022 Rechtskraft erlangen. Zur Erinnerung: Der zuständige Abschlussprüfer KPMG habe einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk schließlich erst mit Vorliegen der erforderlichen Beschlüsse zur Änderung der Anleihebedingungen im Hinblick auf Kündigungsrechte bei den Pflichtverletzungen erteilen wollen. In den darauffolgenden Wochen würden die Fachanalysten aus Frankfurt/M. - wenn die erforderliche Fortführungsprognose belegt sei - die Erteilung des WP-Testats für FY 2020 erwarten.Das Chance-/Risiko-Verhältnis verbessere sich, fassen die Analysten zusammen, und der Zielkurs von EUR 8,70 auf EUR 9,10 steige - vor der Erteilung den WP-Testtaten - bereits leicht.Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Experten der EQUI.TS GmbH, raten weiterhin zum Kauf der SINGULUS-Aktien. Die operativen Haupt-Risikofaktoren sähen die Researcher weiterhin in der Liefer- und Logistikkette. (Analyse vom 22.09.2022)