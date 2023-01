XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

63,96 EUR +2,11% (19.01.2023, 10:20)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:
A2AR94

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:
SAE

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 8,6 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (19.01.2023/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Unser Long-Tipp bei SHOP APOTHEKE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) in ZJ 50/22 ist voll aufgegangen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Aktie habe von damals etwas mehr als 40 Euro auf in der Spitze fast 65 Euro zugelegt. Zum einen hätten sich Anleger auf die Verliereraktien des Börsenjahrgangs 2022 gestürzt. Zum anderen hätten ordentliche Geschäftszahlen geholfen. Der Online-Arzneimittelhändler habe den Umsatz 2022 um fast 14 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro gesteigert. Der Erlös mit nicht verschreibungspflichtigen Mitteln habe um 17,2 Prozent auf 1,07 Mrd. Euro zugelegt. Der Wert liege damit eher am unteren Ende des Unternehmenszieles eines Anstiegs um 15 bis 25 Prozent. Die Anzahl der aktiven Kunden sei von 7,9 Mio. auf 9,3 Mio. gestiegen. Spannend würden nun die Ergebniskennziffern, die am 7. März veröffentlicht würden.Für Fantasie sorge weiterhin die Einführung des E-Rezepts. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wolle die flächendeckende Einführung der elektronischen Arzneimittelverschreibung bis Mitte 2023 umsetzen. Ob dies gelinge, sei allerdings offen, denn es gebe noch einige technische Haken und Cyber-Sicherheitsprobleme. SHOP APOTHEKE verspreche sich viel Schub vom E-Rezept. Unter anderem würden hier höhere Gewinnmargen als bei frei verkäuflichen Produkten winken.Vor diesem Hintergrund bleibt die SHOP APOTHEKE-Aktie eine spannende Turnaround-Spekulation, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 2/2023)Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:63,88 EUR +4,52% (19.01.2023, 10:32)