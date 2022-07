Wien (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) zeigte sich gestern als einer der wenigen Gewinner in Europa, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) habe gestern verkündet, mit der neuen Staffel "Stranger Things" einen "neuen Zuschauer-Meilenstein" gesetzt zu haben. Die Anzahl an Streamingstunden für die Serie sei auf über 1,15 Mrd. Stunden gestiegen. Die Aktie habe um 3,3% zugelegt.Uber (ISIN: US90353T1007, WKN A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) (+5,5%) setze seine weltweite Expansion nun in Israel fort. (06.07.2022/ac/a/m)