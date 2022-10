Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 8,6 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (06.10.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Der Online-Arzneimittelversender habe zur Wochenmitte vielversprechende vorläufige Zahlen gemeldet. In den frühen Handelsstunden sei die Aktie von SHOP APOTHEKE EUROPE kräftig angesprungen, habe die Gewinne allerdings im Laufe des Tages wieder abgegeben. Gehe es nach den Analysten, habe das Papier locker das Potenzial zum Verdoppler.Deutsche Bank Research habe SHOP APOTHEKE EUROPE nach vorläufigen Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 146 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe die erwartete Umsatzbeschleunigung und überraschend ein positives bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) berichtet, habe Analyst Jan Koch in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Er habe sich beeindruckt gezeigt von den ungeachtet des schwierigen Umfelds bestätigten Jahreszielen. Viele andere Unternehmen mit internetbasierten Geschäftsmodellen hätten zuletzt Gewinnwarnungen ausgesprochen.Auch die Analysten von Jefferies sähen erhebliches Potenzial für den SDAX -Wert. Alexander Thiel rate zum Kauf mit einem Kursziel von immerhin 140 Euro. Die Online-Apotheke habe in einem schwierigen Umfeld mit einer soliden Geschäftsentwicklung seine Schätzungen ein wenig übertroffen und bei der Profitabilität positiv überrascht, meine Thiel.Warburg sehe das Papier schon bei 125 Euro fair bewertet, das Votum laute "buy". Die Zahl der aktiven Kunden steige weiter, so Michael Heider. Ein positives operatives Quartalsergebnis (bereinigtes EBITDA) sei nicht erwartet worden. Die Einführung des deutschen E-Rezeptes mache zwar nur kleine Fortschritte, die SHOP APOTHEKE bleibe aber exzellent positioniert, um davon zu profitieren, meine Heider.SHOP APOTHEKE EUROPE zählt zu den aussichtsreichsten E-Commerce-Titeln auf dem deutschen Kurszettel, die spekulative Aktie bleibt entsprechend aussichtsreich, so Michel Doepke von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link