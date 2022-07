Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

78,90 EUR -7,50% (04.07.2022, 12:20)



XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

79,58 EUR -6,81% (04.07.2022, 12:08)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 7 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. Im Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland im Sommer 2021 expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. So wurde im Januar 2021 als Teil der Strategie von SHOP APOTHEKE EUROPE, sich von einem reinen Online-Händler zu einer kundenzentrierten Online-Apotheken-Plattform zu entwickeln, der führende Anbieter im Bereich des Medikationsmanagements SMARTPATIENT akquiriert.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (04.07.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Ein skeptische Studie des Investmenthauses Oddo habe die Papiere der SHOP APOTHEKE am Montag zweistellig zurückgeworfen. Die Anteilscheine hätten bis zu 11,8 Prozent auf 75,32 Euro verloren - das tiefste Niveau seit Mitte Mai. Derzeit notiere das Papier 9,7 Prozent im Minus bei 77,14 Euro. Damit sei die SHOP APOTHEKE der mit Abstand schwächste Wert im SDAX Analyst Andreas Riemann habe das Kursziel für die Aktien der Onlineapotheke von 134 auf 94 Euro gekappt und sie auf "neutral" abgestuft. Er befürchte, dass die Inflation die Gewinne 2022 belasten werde. Sowohl die Margenerwartungen als auch die Bewertung erschienen ambitioniert, so Riemann. Zudem erfordere die Einführung des elektronischen Rezepts wohl weitere Marketing-Investitionen. Riemann habe seine Umsatz- und Margenprognosen gesenkt. Zudem sei die Aktie vergleichsweise teuer.Seit dem Rekordhoch bei 249 Euro im Februar 2021 seien die Papiere im Abwärtstrend und hätten bis Ende April 74 Prozent an Wert verloren.Deutlich optimistischer präsentiere sich hingegen die britische Investmentbank Barclays. Sie habe das Kursziel für die SHOP APOTHEKE zwar von 136 auf 135 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "overweight" belassen. Analyst Otto Sieber habe in einer am vergangenen Donnerstag vorgelegten Studie kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen für Online-Apotheken vorgenommen. Bei der SHOP APOTHEKE habe er seine Umsatzerwartungen in den Jahren bis 2024 um bis zu 1,3 Prozent gekürzt. Operativ gehe er in diesem Jahr nun von einem höheren Verlust (bereinigtes EBITDA) von 7 Millionen Euro aus. Die Bewertung der Aktie bleibe aber attraktiv, auch vor dem Hintergrund steigender Zinsen.Der Wert eignet sich allerdings nur für den spekulativ ausgerichteten Anleger, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur SHOP APOTHEKE-Aktie. (Analyse vom 04.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link