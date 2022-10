XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

42,99 EUR -0,65% (06.10.2022, 11:24)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 8,6 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (06.10.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE blickt auf ein äußerst erfolgreiches Quartal zurück - AktienanalyseDer Online-Arzneimittelhändler SHOP APOTHEKE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) hat im dritten Quartal nach ersten Berechnungen kräftig zugelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei um ein Fünftel auf 285 Mio. Euro gestiegen. Dabei sei der größte Bereich, das Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten, um 22 Prozent auf 252 Mio. Euro gewachsen. Die Zahl der Kunden sei um 0,2 auf insgesamt 8,9 Mio. geklettert. "Wir blicken auf ein äußerst erfolgreiches Quartal zurück, in dem wir in allen unseren sieben Ländern Marktanteile hinzugewonnen haben", so Firmenchef Stefan Feltens. Was besonders gut angekommen sei: Gemessen an dem um Sonderposten bereinigten Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) rechne das Management im dritten Quartal dank Kosteneinsparungen und Wachstum erstmals in diesem Jahr mit einem positiven Ergebnis. Selbstredend, dass die Prognose bestätigt worden sei. Der Umsatz mit nicht verschreibungspflichtigen Mitteln solle 2022 um 15 bis 25 Prozent zulegen, die bereinigte operative Marge zwischen minus 1,5 und plus 1,5 Prozent landen.Auch für das Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten, den Hoffnungsträger des Konzerns, habe sich das Management zuversichtlich gezeigt. Zwar habe es im dritten Quartal keine großen Fortschritte gegeben, der Bereich habe nur leicht um vier Prozent auf 33 Mio. Euro zugelegt. Das Unternehmen habe jedoch darauf hingewiesen, dass die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland kontinuierlich voranschreite. Den Angaben zufolge habe die Zahl der täglich elektronisch ausgestellten Rezepte im ersten Quartal bei durchschnittlich 70, im zweiten bei rund 400 und in der letzten Septemberwoche bei über 6.000 gelegen.Für Michael Heider vom Analysehaus Warburg Research Grund genug, seine Kaufempfehlung mit Kursziel 125 Euro zu erneuern. Die Einführung des deutschen E-Rezeptes mache zwar nur kleine Fortschritte, so der Experte. Die SHOP APOTHEKE bleibe aber exzellent positioniert, um davon zu profitieren. Lob habe es außerdem für die Umsatzentwicklung, die steigende Kundenzahl sowie vor allem für das in Aussicht gestellte positive Ergebnis im Tagesgeschäft gegeben, das am Markt so nicht erwartet worden sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:43,44 EUR -1,14% (06.10.2022, 11:33)