Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 7 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. Im Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland im Sommer 2021 expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. So wurde im Januar 2021 als Teil der Strategie von SHOP APOTHEKE EUROPE, sich von einem reinen Online-Händler zu einer kundenzentrierten Online-Apotheken-Plattform zu entwickeln, der führende Anbieter im Bereich des Medikationsmanagements SMARTPATIENT akquiriert.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (06.07.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Die vorläufigen Q2-Zahlen samt bestätigter Jahresprognose von SHOP APOTHEKE EUROPE hätten unter den Anlegern regen Anklang gefunden. Gegen den Markt habe der SDAX-Titel am Dienstag prozentual zweistellig zulegen können. Trotz des Kursanstieges sähen viele Analysten weiteres Upside-Potenzial für die SHOP APOTHEKE-Aktie.Das Analysehaus Jefferies habe SHOP APOTHEKE EUROPE nach Quartalseckdaten auf "buy" mit einem Kursziel von 170 Euro belassen. Die Online-Apotheke habe in einem schwierigen Marktumfeld ordentlich abgeschnitten und seine Erwartungen knapp übertroffen, habe Analyst Alexander Thiel geschrieben.Auch Warburg Research rate weiterhin zum Kauf, das Kursziel werde weiter bei 125 Euro gesehen. Das Wachstum der Online-Apotheke habe sich im Vergleich zum Vorquartal beschleunigt, so Michael Heider.Bei 110 Euro sehe die Baader Bank die SHOP APOTHEKE-Aktie fair bewertet. Die Umsatzdynamik der Online-Apotheke habe sich verbessert und seine Erwartung getroffen, habe Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben.Die SHOP APOTHEKE-Aktie eignet sich weiterhin nur für Mutige, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link