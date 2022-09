ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 8,6 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (02.09.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE: Verzögerungen beim E-Rezept belasten die Aktie - AktienanalyseBei den Onlineapotheken geht es weiter rund, so die Experten vom "ZertifikateJournal" im Kommentar zur SHOP APOTHEKE-Aktie (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE).Zur Rose (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0), Mutter von Doc Morris, prüfe derzeit laut einem Pressebericht sämtliche strategische Optionen. Dabei werde auch ein möglicher Verkauf in Betracht gezogen, habe Bloomberg mit dem Verweis auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet. Zur Rose habe dazu in den vergangenen Monaten Gespräche mit potenziellen Käufern geführt, darunter mehrere US-Beteiligungsgesellschaften. Bereits seit längerem würden Gerüchte über einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf bis zum Erreichen der Gewinnschwelle kursieren.Die Spekulationen hätten auch die Aktie von SHOP APOTHEKE beflügelt - jedoch nur kurzfristig. Verzögerungen beim E-Rezept hätten die Kursgewinne wieder zunichte gemacht. Dazu würden Insiderverkäufe von Vorstand Stephan Weber im Volumen von fast einer Mio. Euro kommen. Besser auf "short" umschalten, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 34/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link