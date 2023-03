XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

69,70 EUR +3,54% (03.03.2023, 14:42)



Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

69,58 EUR +3,39% (03.03.2023, 14:53)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 8,6 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (03.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Arzneimittelhändlers SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Von der verpflichtenden Einführung der elektronischen Rezeptierung (E-Rezept) in Deutschland würden sich Online-Arzneimittelversender wie SHOP APOTHEKE EUROPE oder Zur Rose eine Belebung ihres Geschäfts erhoffen. Unter anderem hätten Verschiebungen für Druck auf den Aktienkursen gesorgt. Kein Wunder, dass die weiteren Entwicklungen mit Argusaugen verfolgt würden.Die jüngsten Fortschritte begrüße Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA). Dazu gehöre, dass das E-Rezept künftig auch über die elektronische Gesundheitskarte (eGK) abrufbar sei. "Ich denke, dass wir es mit drei Wegen hinkriegen, dass die Akzeptanz groß ist", so Overwiening in einem Facebook-Livetalk vom 27. Februar. "Ich freue mich ganz besonders, dass wir mit allen Gesellschaftern der gematik in einem Boot sind und die gleiche Meinung haben. Auch die Ärzteschaft begrüßt es sehr."Stück für Stück würden sich die Beteiligten einer verpflichtenden Einführung des E-Rezepts in Deutschland nähern. SHOP APOTHEKE EUROPE werde am 7. März seinen Geschäftsbericht für 2022 vorlegen. Die Marktteilnehmer dürften sich hierbei vor allem auf Aussagen zum E-Rezept, zur Margenentwicklung, zu den Lieferketten und zum Ausblick auf das laufende Fiskaljahr 2023 konzentrieren.Auch die Aktie von Zur Rose sei nach Ansicht des AKTIONÄR wieder einen Blick wert. Die Unternehmensgruppe habe vor wenigen Wochen mit der Ankündigung des Verkaufs seines Schweiz-Geschäfts für Furore gesorgt. Das in AKTIONÄR-Ausgabe angegebene Kauflimit bei 48 Euro sei vor Kurzem ausgelöst worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie: