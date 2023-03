Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

73,68 EUR +1,63% (06.03.2023, 18:56)



XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

74,66 EUR +1,19% (06.03.2023, 17:35)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 8,6 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (06.03.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Paukenschlag am Abend: Der Vorstandsvorsitzende von SHOP APOTHEKE wolle sein Amt aus persönlichen Gründen abgeben. Mit der Hauptversammlung am 26. April werde Stefan Feltens nach vierjähriger Zeit an der Spitze des Online-Arzneimittelhändlers für keine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen, habe das im SDAD notierte Unternehmen heute Abend im niederländischen Sevenum mitgeteilt.Allerdings werde Feltens nach der Hauptversammlung noch bis Ende Mai bei dem Konzern bleiben. Der Aufsichtsrat habe den Angaben nach bereits damit begonnen, außerhalb des Unternehmens nach einem Nachfolger zu suchen. Bis jemand gefunden worden sei, würden die anderen Vorstandsmitglieder die Verantwortungsbereiche übernehmen. Nach Bekanntwerden der Nachricht habe die SHOP APOTHEKE-Aktie leicht nachgegeben: Gegenüber dem Xetra-Schlusskurs hätten die Scheine etwas niedriger notiert.Zuletzt habe es für SHOP APOTHEKE ermutigende Signale seitens der Politik gegeben. Das E-Rezept solle rasch kommen. Das zumindest habe Gesundheitsminister Larl Lauterbach in einem Interview mit der FAZ mit. Bereits 2024 solle das E-Rezept verpflichtend werden. SHOP APOTHEKE EUROPE erhoffe sich von der verpflichtenden Einführung des E-Rezepts eine Belebung ihres Geschäfts. Kein Wunder, dass die weiteren Entwicklungen mit Argusaugen verfolgt würden - und die Aktien entsprechend sensibel auf jegliche Aussagen von Politikern oder Verbänden reagieren würden. Wie sich SHOP APOTHEKE EUROPE zuletzt operativ geschlagen habe, würden frische Zahlen zeigen, die der Online-Arzneimittelversender morgen vorlegen wolle.Der Rücktritt von CEO Stefan Feltens komme zu diesem Zeitpunkt sicher überraschend. Persönliche Gründe sollten aber respektiert werden. Die Aktie versuche sich von dem enormen Abverkauf der vergangenen Jahre zu erholen und einen neuen Aufwärtstrend zu etablieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie: