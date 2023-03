Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 8,6 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (06.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) an schwachen Tagen für mutige Anleger mit Weitblick weiterhin kaufenswert.Zum Start in die neue Handelswoche stünden die Aktien von SHOP APOTHEKE EUROPE und Zur Rose im Fokus. Im frühen Handel hätten positive Aussagen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach im Hinblick auf die geplante Digitalisierung des deutschen Gesundheitsmarktes frischen Rückenwind verliehen. Demnach wolle der Politiker das E-Rezept 2024 verbindlich machen."Es ist höchste Eisenbahn, dass es weiter vorangeht", habe der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherung am Sonntag mitgeteilt. "Die elektronische Patientenakte hat das Potenzial, zum Herzstück eines modernisierten Gesundheitswesens zu werden."Auch das E-Rezept sei eine wichtige Säule auf dem Weg hin zu einer umfassenden Digitalisierung des Gesundheitssektors. "Auch das elektronische Rezept wird bislang kaum genutzt. Das wird dann ebenfalls verpflichtend?", habe die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) jüngst den Minister im Rahmen eines Interviews gefragt. "So ist es. Wenn der Arzt ein Medikament verschreibt, erhält der Patient keinen rosa Zettel mehr. Sondern der Patient muss dann nur seine elektronische Patientenakte, seine E-Rezept-App oder seine Gesundheitskarte vorzeigen, und der Apotheker sieht sofort das elektronische Rezept. Auch hier gilt: Es muss so einfach wie möglich sein", so Lauterbach.Die DocMorris-Mutter Zur Rose und SHOP APOTHEKE EUROPE würden sich von der verpflichtenden Einführung des E-Rezepts eine Belebung ihres Geschäfts erhoffen. Kein Wunder, dass die weiteren Entwicklungen mit Argusaugen verfolgt würden - und die Aktien entsprechend sensibel auf jegliche Aussagen von Politikern oder Verbänden reagieren würden. Wie sich SHOP APOTHEKE EUROPE zuletzt operativ geschlagen habe, würden frische Zahlen zeigen, die der Online-Arzneimittelversender am Dienstag vorlegen wolle.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der SHOP APOTHEKE befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link