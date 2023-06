Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. SHOP APOTHEKE EUROPE bietet KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen über 9 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (09.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Die Online-Apotheken DocMorris (vormals Zur Rose) und SHOP APOTHEKE EUROPE (bald unter dem Namen Redcare Pharmacy an der Börse handelbar) eine das Warten auf die breite Einführung des E-Rezepts in Deutschland. Laut der britischen Investmentbank HSBC sei sie der entscheidende Kurstreiber für die Aktien der Unternehmen.Angesichts dieser zentralen Gemeinsamkeit sei der Bewertungsabstand zwischen den Aktien der beiden Online-Apotheken allerdings zu groß - er habe zuletzt sogar ein Extremniveau erreicht, so Analyst Christopher Johnen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daraus ergäben sich Chancen.Der Markt sei zu negativ für DocMorris und zu optimistisch für SHOP APOTHEKE. Wer an das Potenzial des E-Rezepts glaube, der sei nun bei DocMorris richtig, habe Johnen ergänzt. Das heiße zwar nicht, dass die SHOP APOTHEKE nicht gut aufgestellt sei, aber DocMorris sei eben nicht mehr so schwach, wie wohl immer noch viele geglaubt hätten. Zwar sei ein Bewertungsabschlag von DocMorris im Vergleich zur SHOP APOTHEKE gerechtfertigt, dieser sei aber mittlerweile überraschend groß geworden.Deshalb stufe der HSBC-Analyst DocMorris von "hold" auf "buy" nach oben und erhöhe das Kursziel leicht auf 52 Franken. SHOP APOTHEKE werde dagegen von "hold" auf "reduce" abgestuft, das Kursziel allerdings von 55 auf 72 Euro angehoben.Die Investoren seien zuletzt zu sehr auf die guten Nachrichten bei SHOP APOTHEKE aufgesprungen, argumentiere Johnen. Er nenne unter anderem den am 19. Juni anstehenden Aufstieg in den MDAX und die jüngste Kooperation mit Galenica. Vor rund einem Monat hätten die Wettbewerbsbehörden das Gemeinschaftsunternehmen mit dem Schweizer Gesundheitsdienstleister genehmigt. Der Aktienkurs von SHOP APOTHEKE sei mittlerweile über die Fundamentaldaten hinausgeschossen, so Johnen.Für den "Aktionär" sei der heutige Kursrutsch übertrieben. Sicherlich seien auch viele Stoppkurse, die zur Gewinnabsicherung platziert worden seien, abgeräumt worden und würden für zusätzlichen Druck auf dem Wert sorgen.Spekulativ ausgerichtete Anleger mit einem langen Atem nutzen das Kursniveau zum Einstieg (Stopp: 74,50 Euro), so Michel Doepke. (Analyse vom 09.06.2023)Mit Material von dpa-AFX