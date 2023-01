Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 8,6 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (11.01.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Trotz weiterer Verzögerungen beim E-Rezept sei die SHOP APOTHEKE auch 2022 kräftig gewachsen. Mit erneut mehr als einer Million neuer aktiver Kunden und einem Umsatzplus von fast 14 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro habe der Online-Arzneimittelhändler im vergangenen Jahr einen Rekord verzeichnet.Damit hätten sich zugleich die Erwartungen der Analysten erfüllt. Auch das Schlussquartal habe mit einem ähnlich starken Wachstum einen Höchstwert gebracht, wie der Doc-Morris-Konkurrent auf Basis vorläufiger Zahlen am Mittwoch mitgeteilt habe. Der Zuwachs mit nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten dagegen habe 2022 eher am unteren Ende der Konzernziele gelegen.Die Online-Apotheke habe ein starkes Zahlenwerk präsentiert und damit die Markterwartungen getroffen, habe Jefferies-Analyst Alexander Thiel in einer Ersteinschätzung geschrieben. An der Börse sei die Aktie am Morgen gleichwohl mit rund einem Prozent ins Minus gerutscht und habe damit an den schwachen Vortag angeknüpft. Die Anleger nähmen nach dem starken Jahresstart weiter Gewinne mit, habe ein Händler geurteilt. Das Papier habe zuvor seit dem Jahreswechsel zeitweise fast ein Drittel an Wert gewonnen - jedoch habe der Kurs im vergangenen Jahr auch um mehr als 60 Prozent nachgegeben.Die Geschäftsaussichten der SHOP APOTHEKE für 2023 würden nunmehr von einigen Branchenkennern äußerst positiv bewertet - was auch die Hoffnungen von Investoren am Markt zuletzt beflügelt habe. Dabei werde der weitere Roll-out des E-Rezepts als wichtige Stellschraube gesehen.Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wolle die flächendeckende Einführung der elektronischen Arzneimittelverschreibung nach dem verzögerten Start im vergangenen September in Deutschland bis Mitte 2023 umsetzen. Ob dies gelinge, sei allerdings offen, denn es gebe noch einige technische Haken und Cyber-Sicherheitsprobleme.Das größte Geschäft mache der Online-Arzneimittelhändler unverändert mit Produkten, für die die Kundschaft keinerlei Rezept brauche. Konzernweit sei der Erlös hier 2022 um gut 17 Prozent auf fast 1,1 Milliarden Euro gestiegen. Das Management habe als Ziel für das Jahr ein Wachstum bei den nichtverschreibungspflichtigen Medikamenten zwischen 15 und 25 Prozent ausgegeben. Konzernchef Stefan Feltens habe sich gleichwohl zufrieden gezeigt: "Die Performance von SHOP APOTHEKE EUROPE im Jahr 2022 war konstant und stark", habe er laut Mitteilung gesagt.Nach anfänglichen Kursverlusten sei die SHOP APOTHEKE-Aktie ins Plus gedreht und notiere damit wieder in Reichweite der jüngsten Hochs. DER AKTIONÄR sieht weiter Upside-Potenzial für den spekulativen Wert, Neueinsteiger warten allerdings nun einen Rücksetzer ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)