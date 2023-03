Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. SHOP APOTHEKE EUROPE bietet KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen über 9 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (10.03.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" bleibt die Aktie der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) an schwachen Tagen für mutige Anleger mit Weitblick nach wie vor kaufenswert.Nach den Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 und der vorgestellten Digitalisierungsoffensive von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hätten die Analysten von Jefferies die Aktie von SHOP APOTHEKE EUROPE erneut genauer beleuchtet. Das Kreditinstitut sehe erhebliches Upside-Potenzial für den SDAX-Wert.Jefferies habe die Einstufung für SHOP APOTHEKE EUROPE angesichts einer Pressekonferenz zur Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems auf "buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Das entspreche ausgehend vom aktuellen Kursniveau eine Aufwärtspotenzial von 100 Prozent.Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach dränge auf eine verpflichtende Einführung des E-Rezeptes im Januar 2024, so Analyst Alexander Thiel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Markt rechne bislang erst Ende 2024 mit einer solchen Verpflichtung. Thiel erwarte, dass die Verwendung der elektronischen Verschreibung im zweiten Halbjahr 2023 an Schwung gewinne."Der Aktionär" sehe ebenfalls Potenzial für die Aktie von SHOP APOTHEKE EUROPE und teile die positive Einschätzung von Jefferies. Umso eher die verpflichtende Einführung gelinge, desto besser für Online-Apotheken.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien der Shop Apotheke befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.