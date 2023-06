Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. SHOP APOTHEKE EUROPE bietet KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen über 9 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (06.06.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Die Deutsche Börse habe die jüngsten Index-Änderungen bekannt gegeben, die mit Wirkung zum 19. Juni in Kraft treten würden. Während im DAX - erwartungsgemäß - keine Änderungen anstünden, gebe es im MDAX gleich vier Wechsel. Die größte Überraschung sei sicherlich der erneute Aufstieg von SHOP APOTHEKE EUROPE in die zweite Börsenliga.Die Basis für den erneuten Einzug in den MDAX habe die starke Kursentwicklung im vergangenen halben Jahr gelegen, in dem sich der E-Commerce-Wert mehr als habe verdoppeln können. Seit Jahresbeginn seien es sogar rund 120 Prozent."Die Aufnahme in den MDAX ist ein Beleg für unsere nachhaltige Wachstumsstrategie und den unermüdlichen Einsatz unserer Teams. Wir freuen uns über die weitere Festigung unserer Position am Kapitalmarkt und auf den weiteren Erfolg", kommentiere Finanzvorstand Jasper Eenhorst den Aufstieg.In Kürze werde zumindest der Name "SHOP APOTHEKE EUROPE" nicht mehr auf der Kurstafel stehen. Auf der diesjährigen Hauptversammlung sei beschlossen worden, dass die Online-Apotheke fortan unter dem Namen "Redcare Pharmacy" firmieren solle. Die Namensänderung der Corporate Brand werde mit dem Ticker-Symbol-Change an der Frankfurter Börse Mitte Juni 2023 offiziell - von SAE zu RDC, habe es von Unternehmensseite geheißen.Die Aktie von SHOP APOTHEKE EUROPE stehe kurz vor einem weiteren Kaufsignal. Hierfür müsste der Titel die psychologisch wichtige 100-Euro-Marke nachhaltig überwinden. Mit der Wiederaufnahme in den MDAX könnte der dafür notwendige Impuls ausgehen.Michel Doepke von "Der Aktionär" rät bei der SHOP APOTHEKE-Aktie Gewinne laufen zu lassen. (Analyse vom 06.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link