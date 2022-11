Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

51,00 EUR -1,73% (14.11.2022, 10:12)



XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

51,36 EUR -2,10% (14.11.2022, 09:56)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 8,6 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (14.11.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Fast 250 Euro hätten Investoren für einen Anteilschein der SHOP APOTHEKE EUROPE Anfang 2021 auf den Tisch legen müssen. Die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie hätten bei einer der führenden Online-Apotheken Europas die Zahl der aktiven Kunden 2021 um 25 Prozent klettern lassen. Zusammen mit der für Januar 2022 verpflichtend geplanten Einführung des E-Rezepts in Deutschland schien kein Kursziel zu hoch, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Nach Rückschlägen für das papierlose Rezept habe die Stimmung massiv gedreht. Nun scheinen die negativen News eingepreist zu sein, so die Experten von "Der Anlegerbrief".Laut der Gematik GmbH, die für die Digitalisierung des Gesundheitswesens zuständig sei, seien zwar seit Oktober in mehr als 3.700 Arztpraxen E-Rezepte ausgestellt worden, gemessen an rund 500 Millionen Verschreibungen jährlich in Deutschland sei das jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Einen Schub durch die einzige Pilotregion in Deutschland, Westfalen-Lippe, werde es zunächst nicht geben: Die dortige Kassenärztliche Vereinigung habe Anfang November das Projekt wegen Problemen beim Datenschutz ausgesetzt. Technische Nachrüstungen bei Routern und Software in den Apotheken dürften bis Mitte 2023 dauern. Doch dann sei das Nachholpotenzial enorm.Selbst ohne flächendeckendes E-Rezept hätten sich die Zahlen für die ersten neun Monaten 2022 von SAE sehen lassen können: Der Umsatz sei um über 13% auf rund 877 Mio. Euro geklettert und die Bruttomarge habe sich auf 27,5% (9M 2021: 25,3%) verbessert. Die Kosten für Marketing und Vertrieb hätten sich aber wegen des Rückgangs im klassischen Rezeptgeschäft erhöht. Dazu seien höhere Abschreibungen aufgrund der Zukäufe in den Vorjahren gekommen. Der Nettoverlust sei folglich auf 67,9 Mio. Euro (9M 2021: 31,7 Mio. Euro) gestiegen. Entscheidend ist für uns indes, dass SAE weitere Marktanteile hinzugewinnt, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Nach Unternehmensangaben sei dies in allen Ländern, in denen die Niederländer vertreten seien, auch gelungen. Allerdings sei der Cashverbrauch dafür im laufenden Jahr noch sehr hoch. Die Frage sei, ob es dem Unternehmen gelinge, die Proportionen 2023 deutlich zu verbessern.Aufgeschoben ist nicht aufgehoben: Das E-Rezept komme langsamer als zunächst erwartet, bringe aber eine Menge Potenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie: