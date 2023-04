Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven. SHOP APOTHEKE EUROPE bietet KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen über 9 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (20.04.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Ein rückläufiges Geschäft im größten Markt Deutschland habe die Online-Apotheke Zur Rose im ersten Quartal belastet. Der Umsatz der Konkurrentin von SHOP APOTHEKE EUROPE sei prozentual zweistellig gesunken. Beide Aktien würden sich am Donnerstag in einer schwachen Verfassung präsentieren und würden jeweils rund zwei Prozent nachgeben.Von Januar bis März um 14 Prozent auf 424,1 Mio. Franken (431 Mio. Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitgeteilt habe. Damit habe Zur Rose etwas schwächer abgeschnitten als von Analysten erwartet. Gewinnzahlen präsentiere das Unternehmen zum ersten Quartal nicht.In Deutschland seien die Erlöse um 26 Prozent auf 232,4 Mio. Franken zurückgegangen. Zur Rose habe hier zuletzt den Fokus auf die Profitabilität gelegt. Nach wiederholten Verzögerungen bei der Umsetzung des E-Rezepts habe die Versandapotheke die Marketing-Ausgaben drosseln müssen. Auch im vergleichsweise kleinen Europa-Geschäft setze die Gruppe weniger um. Hier sei der Umsatz um 21 Prozent auf 15,7 Mio. gefallen.In der Schweiz seien die Erlöse um zehn Prozent auf 177,8 Mio. geklettert. Ausgerechnet das Schweiz-Geschäft solle aber - wie seit Februar bekannt - an die Migros-Tochter Medbase verkauft werden.Damit lege die Online-Apotheke den Fokus endgültig auf Deutschland und den Hoffnungsträger E-Rezept. Unterstrichen werde dies durch die geplante Umfirmierung von Zur Rose AG auf DocMorris AG. Unter der Marke "DocMorris" sei die Gruppe in Deutschland bereits unterwegs.Der Betriebsverlust (bereinigtes EBITDA) solle 2023 auf minus 20 Mio. bis minus 40 Mio. Franken eingedämmt werden, nach minus 70 Mio. Franken im Jahr davor. 2024 wolle die Gruppe dann die operative Gewinnschwelle erreichen. Mittelfristig habe sich die Versandapotheke eine Marge von 8,0 Prozent zum Ziel gesetzt.Sowohl charttechnisch als auch fundamental schneide die SHOP APOTHEKE-Aktie seit geraumer Zeit viel besser ab als der Schweizer Hauptkonkurrent. Anleger, die der AKTIONÄR-Kaufempfehlung im Oktober vergangenen Jahres bei 39,95 Euro gefolgt seien, könnten sich sogar schon auf gut 120 Prozent Kursplus freuen. Ein Ende der Fahnenstange scheine noch nicht in Sicht. Nächster Halt: 100 Euro! (Analyse vom 20.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)