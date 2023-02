Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 8,6 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (23.02.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Arzneimittelhändlers SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Am Donnerstag könne die Aktie des Online-Arzneimittelversenders erneut deutlich zulegen und setze sich oberhalb der Marke von 70 Euro fest. Gehe es nach den Analysten von Hauck Aufhäuser Investment Banking, sei damit noch längst nicht das Ende der Fahnenstange beim SDAX-Wert erreicht. Sogar dreistellige Euro-Notierungen seien demnach möglich.Die Investmentbank habe die Einstufung für SHOP APOTHEKE EUROPE auf "buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Das derzeit vom Bundesgesundheitsministerium geprüfte volldigitale Verfahren zur Übermittlung elektronischer Rezepte als Ergänzung der elektronischen Gesundheitskarte betrachte er als sehr positives Signal für die Online-Apotheke, so Analyst Christian Salis.Online-Arzneimittelversender wie SHOP APOTHEKE EUROPE oder die DocMorris-Mutter Zur Rose würden sich von der verpflichtenden Einführung der elektronischen Rezeptierung in Deutschland eine Belebung ihres Geschäfts erhoffen. Kein Wunder, dass die Entwicklungen rund um das E-Rezept von den Anlegern respektive Analysten mit Argusaugen verfolgt würden.Die Aktie von SHOP APOTHEKE EUROPE befinde sich weiter in einer starken charttechnischen Verfassung. "Der Aktionär" teile die positive Einschätzung von Hauck Aufhäuser und bleibe für den spekulativen Wert ebenfalls optimistisch gestimmt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von SHOP APOTHEKE EUROPE befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.