ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 8,6 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. In Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (15.09.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE: Diese Aktie ist einen Blick wert - AktienanalyseSeit Jahren wird über die Einführung des E-Rezepts in Deutschland spekuliert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dabei sei es immer wieder zu Verzögerungen gekommen. Nun sei es soweit: Nachdem die Testphase des E-Rezepts am 31. August erfolgreich abgeschlossen worden sei, sei der stufenweise bundesweite Roll-out des elektronischen Rezepts am 1. September offiziell gestartet. Das bedeute: Alle Apotheken bundesweit müssten E-Rezepte annehmen. SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) sei schon seit Juli des vergangenen Jahres, dem offiziellen Start der ersten Testphase, dazu bereit. "Das E-Rezept geht endlich von der Testphase in die tatsächliche Einführung in Deutschland über. Dies ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems", sage CEO Stefan Feltens. "Mit 250 Arztpraxen in Westfalen-Lippe, denen sicherlich noch viele weitere folgen werden, ist eine Steigerung dessen zu erwarten, was wir bisher in der Testphase beobachten konnten."Nach dem erfolgreichen Rollout in den beiden oben genannten Regionen werde die nächste Stufe der Einführung in sechs weiteren, noch zu benennenden Gebieten eingeleitet. Die flächendeckende Einführung des E-Rezepts in Deutschland solle gemäß des von den Gesellschaftern der Gematik verabschiedeten Plans im ersten Quartal 2023 abgeschlossen sein. Gehe alles glatt, würden die Chancen steigen, dass das elektronische Rezept bald in ganz Deutschland zum neuen Standard werde. Auch vor diesen Hintergrund ist die Aktie von SHOP APOTHEKE nach der langen Talfahrt wieder einen Blick wert, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 36/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:48,69 EUR -0,45% (15.09.2022, 11:35)Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:48,66 EUR -0,04% (15.09.2022, 11:44)