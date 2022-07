XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

90,32 EUR -4,36% (12.07.2022, 11:24)



Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

90,12 EUR -4,66% (12.07.2022, 11:36)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am schnellsten wachsenden Online-Apotheken in Europa und derzeit in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz aktiv.



Ihren Hauptsitz hat SHOP APOTHEKE EUROPE im niederländischen Logistik-Zentrum Sevenum bei Venlo mit Standorten in Köln, Berlin, München, Warschau, Mailand, Paris, Eindhoven und Tongeren. Von hier aus bietet SHOP APOTHEKE EUROPE KundInnen ein breites Sortiment von mehr als 100.000 Originalprodukten zu attraktiven Preisen: OTC-, Beauty- und Körperpflegeprodukte sowie verschreibungspflichtige Medikamente, hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sporternährung. Derzeit vertrauen mehr als 7 Millionen aktive KundInnen SHOP APOTHEKE EUROPE.



Da pharmazeutische Sicherheit bei SHOP APOTHEKE EUROPE an erster Stelle steht, bietet die Online-Apotheke einen umfassenden pharmazeutischen Beratungsservice. Im Hinblick auf die Einführung des elektronischen Rezepts in Deutschland im Sommer 2021 expandiert das Unternehmen aktuell im Bereich der digitalen Gesundheitsdienstleistungen. So wurde im Januar 2021 als Teil der Strategie von SHOP APOTHEKE EUROPE, sich von einem reinen Online-Händler zu einer kundenzentrierten Online-Apotheken-Plattform zu entwickeln, der führende Anbieter im Bereich des Medikationsmanagements SMARTPATIENT akquiriert.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. notiert seit 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und ist Mitglied im Auswahlindex SDAX. (12.07.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Die SHOP APOTHEKE-Aktie stehe am heutigen Dienstag erneut kräftig unter Druck. Mit einem Kursverlust von 4,2 Prozent auf 90,48 Euro sei sie derzeit der schwächste Wert des Tages im SDAX. Es belaste unter anderem eine Kurszielsenkung der Deutschen Bank. Diese habe das Ziel nach einem Analystenwechsel von 160 Euro auf 146 Euro reduziert.Dass das "buy"-Rating dabei aber bestätigt worden sei, habe nur wenig Beachtung gefunden. Der nun verantwortliche Experte Jan Koch überarbeite Bewertungsmodelle und Schätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu Onlineapotheken. Er sehe langfristig weiter attraktives Potenzial, gehe aber wegen der Bilanzunsicherheiten bei Zur Rose (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0) an die Seitenlinie. Die SHOP APOTHEKE könne ihre Wachstumsziele aus dem operativen Geschäft und dem Bestand finanzieren, während Zur Rose weiter massiv Barmittel verzehre.Vor Kurzem habe sich auch die Baader Bank zur SHOP APOTHEKE geäußert. Sie habe den Titel auf ihre Liste der "Top Stock Ideas" aufgenommen. Im Zuge dessen habe Analyst Volker Bosse sein Votum in seiner jüngsten Studie auf "buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Diese und vier weitere Listen-Anpassungen habe der Experte mit steigenden Konjunkturrisiken und einem stärkeren Fokus auf Qualitätswerte begründet. Die Online-Apotheke weise mit dem E-Rezept und einer überzeugenden Umsatzentwicklung im zweiten Quartal zwei Kurstreiber auf. Auf dem aktuellen Bewertungsniveau sei das Profil von Chancen und Risiken bei der SHOP APOTHEKE attraktiv.Zuletzt hätten zudem starke Quartalszahlen für Aufwind bei dem SDAX-Titel gesorgt. Dreh- und Angelpunkt der Anlagestory bleibe aber die Einführung des E-Rezeptes in Deutschland, die nach einer langen Hängepartie näher rücke.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie: