Die SGL Carbon (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickelt SGL Carbon Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen.



Im Jahr 2022 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 29 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien. (24.07.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SGL Carbon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon habe am heutigen Montag überraschend die vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr bekannt gegeben. In der ersten Reaktion sei die Aktie um über 4 Prozent abgesackt, habe sich inzwischen aber wieder bei plus minus null einpendeln können. So sähen die Zahlen im Detail aus.Die schwache Nachfrage aus der Windindustrie belaste den Kohlefaserspezialisten SGL Carbon. Zum 30. Juni sei eine Wertminderung auf die Vermögenswerte des Geschäftsbereichs Carbon Fibers zwischen 40 und 50 Millionen Euro vorgenommen worden, habe das Unternehmen überraschend am Montag in Wiesbaden mitgeteilt und auch vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr bekannt gegeben. Die Eigenkapitalquote des Konzerns habe sich vor dem Hintergrund der Abschreibung im Vergleich zum Jahresende 2022 von 38,5 auf circa 36 Prozent zum Halbjahresstichtag verschlechtert.In den anderen Geschäftsbereichen der Wiesbadener hätten sich der Mitteilung zufolge aber die Erwartungen zur Geschäftsentwicklung erfüllt oder seien übertroffen worden. Somit habe der Nachfrageeinbruch im operativen Geschäft ausgeglichen werden können. So habe der Umsatz im ersten Halbjahr von 549,8 Millionen Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum auf 560,5 Millionen Euro zugelegt. Das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) habe mit 88 Millionen Euro nahezu auf dem Vorjahresniveau verharrt.Das SGL-Management habe deshalb seine Jahresprognose bestätigt und wolle am 3. August den kompletten Halbjahresbericht vorlegen. Die im SDAX ( ISIN DE0009653386 WKN 965338 ) notierte Aktie sei zunächst tiefer ins Minus gerutscht, habe die Verluste dann aber eingrenzen können und zuletzt sogar ins Plus gedreht.Anleger bleiben dabei, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur SGL Carbon-Aktie. Stopp: 6,90 Euro. (Analyse vom 24.07.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link