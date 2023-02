Tradegate-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:

8,295 EUR +7,10% (03.02.2023, 11:27)



ISIN SGL Carbon-Aktie:

DE0007235301



WKN SGL Carbon-Aktie:

723530



Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SGL Carbon-Aktie:

SGLFF



Kurzprofil SGL Carbon SE:



Die SGL Carbon (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen.



Darüber hinaus entwickelt SGL Carbon Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, miteinander vernetzte, effizientere und nachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL Carbon an: einen Beitrag zu leisten zu einer smarteren Welt.



Im Jahr 2021 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden. (03.02.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SGL Carbon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) unter die Lupe.Der Gesamtmarkt leide am Freitag unter den schwachen Zahlen der Tech-Schwergewichte in den USA. Doch die SGL Carbon-Aktie lasse sich davon nicht beeindrucken. Mit einem deutlichen Kurssprung führe der Kohlefaserspezialist den SDAX an und profitiere dabei vor allem von einer optimistischen Stifel-Studie.Stifel-Experte Andreas Heine habe das Kursziel deutlich von 9,00 auf 13,00 Euro angehoben. Damit verspreche der Experte etwa zwei Drittel an Kurspotenzial. Sein Optimismus basiere vor allem auf dem Markt für Siliziumkarbid-Halbleiter, der den Geschäftsbereich Graphite Solutions antreiben sollte. Komponenten aus Spezialgraphit würden laut SGL in der Halbleiterproduktion als unverzichtbar gelten.Laut Heine werde der Geschäftsbereich Graphite Solutions wohl ein Wachstumstreiber für SGL Carbon. Nach der erfolgten Restrukturierung beginne für das Unternehmen nun eine neue Phase mit stärkerem Fokus auf widerstandskräftige Endmärkte. Dies dürfte 2023 zur Geltung kommen, denn SGL sei nun dazu in der Lage, die Wachstumschancen zu nutzen. Das Profil des Unternehmens wandele sich von einem zyklischen Geschäft mit eher schwachen Margen zu starkem Wachstum mit hoher Profitabilität.Die Stifel-Studie treibe an. Bereits zuletzt habe sich die SGL Carbon-Aktie sehr stabil gezeigt, nun sei dem Papier das Kaufsignal gelungen. Angesichts der spannenden und zukunftsträchtigen Technologien sei noch deutlich mehr drin. DER AKTIONÄR hält zweistellige Kurse für zeitnah realistisch, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 03.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SGL Carbon-Aktie:XETRA-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:8,33 EUR +7,07% (03.02.2023, 11:16)