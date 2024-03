An der Börse seien der Ausblick und die Zahlen nur in den ersten Handelsminuten schlecht angekommen. Nach den anfänglichen Verlusten, die den Kurs auf ein Tagestief von 5,955 Euro gedrückt hätten, hätten die Papiere bis zum Mittag um rund 13 Prozent auf 6,755 Euro angezogen. Aus dem Xetra-Handel seien sie letztlich 5,3 Prozent höher bei 6,53 Euro gegangen, was in etwa dem Niveau vom Jahresanfang entspreche.



Die Aktie von SGL Carbon steht seit Dezember 2023 wieder auf der Empfehlungsliste von "Der Aktionär" und ist derzeit eine Halteposition, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2024)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SGL Carbon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des Kohlefaserspezialisten SGL Carbon hätten die am Freitag vorgelegten Quartalszahlen und ein vorsichtiger Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 nur kurz belastet. Nach anfänglichen Verlusten habe zum Xetra-Handelsschluss ein Plus von 5,3 Prozent zu Buche gestanden. Damit habe sich die Aktie als Top-Gewinner im SDAX ( ISIN DE0009653386 WKN 965338 ) ins Wochenende verabschiedet.SGL Carbon rechne auch im laufenden Jahr mit einer schwachen Nachfrage aus der Windindustrie. Darunter dürfte vor allem die womöglich bald zum Verkauf stehende Sparte rund um Kohlefasern leiden. Der Vorstand gehe davon aus, dass das Geschäft weiterhin operative Verluste verzeichnen und damit das Konzernergebnis belasten werde.Wie das Unternehmen in Wiesbaden mitgeteilt habe, dürfte der Gesamtumsatz 2024 in etwa auf dem Vorjahresniveau von knapp 1,1 Milliarden Euro stagnieren. Hierbei rechne der Vorstand noch mit allen vier operativen Geschäftsbereichen.Wie viel SGL Carbon im Gesamtjahr im Tagesgeschäft verdienen werde, hänge vom geplanten Verkauf der Kohlefaser-Sparte ab: Bei einem Verbleib des Segmentes im Konzern rechne der Vorstand mit einem bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) von 160 bis 170 Millionen Euro. Im Falle einer Trennung dürfte das Ergebnis bei 180 bis 190 Millionen liegen.SGL Carbon sei in vier Geschäftsbereiche gegliedert. Mit gut der Hälfte des Umsatzes sei Graphite Solutions 2023 der größte Bereich gewesen. Hier verorte der Vorstand unter anderem seine Halbleiter- und LED-bezogenen Produkte. Der Erlös habe um gut ein Zehntel auf rund 566 Millionen Euro zugelegt.Das Sorgenkind - die Sparte rund um Kohlefasern - habe dagegen Federn lassen müssen. Hier sei der Umsatz wegen des Nachfrageeinbruchs auf dem Windenergiemarkt um mehr als ein Drittel auf 225 Millionen Euro gefallen. Als Folge seien Produktionslinien teilweise stillgelegt werden, was zu hohen Leerkosten geführt habe, habe es geheißen. Das um Einmaleinflüsse bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) sei noch deutlicher von 36 Millionen Euro im Jahr zuvor in dem Bereich auf 7,2 Millionen gerutscht.Für das nach Erlös zweitgrößte Segment prüfe der Vorstand um Noch-Konzernchef Torsten Derr seit Februar die strategischen Optionen, auch einen möglichen Verkauf als Ganzes oder in Teilen.Das abgeschlossene Jahr habe SGL Carbon selbst als Stabilisierungs- und Investitionsjahr gesehen. 2023 sei der Umsatz verglichen mit dem Vorjahr um gut vier Prozent auf knapp 1,1 Milliarden Euro zurückgegangen. Wegen anhaltend schwacher Geschäfte mit der Windindustrie sei das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBITDA) um 2,5 Prozent auf 168,4 Millionen Euro gefallen. Mit den Kennziffern habe SGL Carbon in etwa abgeschnitten, wie von Analysten im Durchschnitt erwartet.Analyst Henrik Paganetty vom Investmenthaus Jefferies habe positiv hervorgehoben, dass SGL Carbon trotz der Schwäche bei den Kohlefasern es geschafft habe, profitabler zu werden. Die verbesserte Marge sei ein Indiz dafür, dass sich die restlichen Geschäftsfelder stark entwickelt hätten.Der Nettogewinn sei dagegen von 126,9 Millionen im Jahr zuvor auf nun 41 Millionen Euro eingebrochen. Der SGL Carbon-Vorstand habe dies unter anderem mit einer Wertminderung im Kohlefaserbereich begründet. Zudem sei der Steuerertrag im Vergleich zum Vorjahr wegen "Bewertungsanpassungen" kleiner ausgefallen.